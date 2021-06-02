Gelibolu Kara Savaşları (26)-Recep YÜZÜAK

MARMARA DENİZİ’NDEKİ DENİZ SAVAŞLARI

Çanakkale Boğazı’nda ve Gelibolu Yarımadası’nda savaşlar devam ederken, Ingiliz, Fransız denizaltıları, Marmara Denizi’nde Türk savaş gemileriyle yolcu gemilerine büyük zararlar veriyorlardı. Çanakkale Deniz Savaşları’nı, sadece Birleşik Filo’nun Çanakkale Boğazı’nı denizden geçmek için zorlaması olarak göremeyiz. Çanakkale Boğazı mayın ve mania hatlarını büyük bir başarıyla geçerek Marmara Denizi’ne geçen düşman denizaltıları, savaş süresince Marmara Denizi’nde irili ufaklı 150’den fazla gemi ve tekneyi batırmıştır. Marmara Denizi’nde tabir yerindeyse “acımasız savaş” cereyan etmiştir. Bu savaşta Osmanlı-Türk Donanması kayıplar vermekle kalmamış, 150’yi aşkın ticari gemi de batırılmıştır. En önemli kayıplarımız, Mesudiye ve Barbaros Zırhlıları’dır. Ne acıdır ki kendi sınırlarımız içinde bu kadar büyük kayıplar vermiş olmamız, Çanakkale Boğazı’nın su altından çok iyi kapatılamamış olmasından kaynaklanmaktadır. Birleşik Donanmaya ait bir çok denizaltı, rahatlıkla boğazı geçmiş ve burada yakaladıkları, cepheye erzak taşıyan, asker taşıyan hatta yolcu taşıyan gemi ve teknelerimizi batırmayı başarmışlardır. 25 Nisan 1915’te Gelibolu Yarımadası’nda başlayan kıyı çıkarmaları ile birlikte Avustralyalılara ait AE- 2 Denizaltısı, boğazın derin ve akıntılı sularında Marmara’ya geçince, Ingiliz ve Fransız denizaltılarını cesaretlendirdi. Daha sonra ardarda Marmara Denizine giren Ingiliz ve Fransız denizaltıları ile Türk Deniz Kuvvetleri arasında büyük bir kovalamaca başladı. Bu denizaltıların bir kısmı, Türk donanması tarafindan ba lırken, biri de esir alındı. Anadolu’nun çeşitli limanlarından ve İstanbul’dan Çanakkale bölgesindeki savaşan birliklerimize cephane, yiyecek, giyecek ve takviye kuvvet taşıyan gemilerin bir bölümü, bu denizaltıların hedefi oldular. Çanakkale ve Gelibolu’ya gönderilen insan gücü ile malzemenin sevki, Marmara Denizi’nden her cinsteki tekneler ile yapılıyordu. Bu sevkiyatlar 25 Nisan sabahına kadar çok rahat olarak yapıldı. Ta ki Avustralya denizlatısının Marmaraya girmeyi başarmasına kadar..

Bu denizaltının Marmarayı geçme başarısı üzerine, Birleşik Donanma’ya ait denizaltılar da birbiri ardına Marmara Denizi’ne girdiler. Bu denizaltılar sadece asker ve malzeme taşıyan gemi ve teknelerimizi değil, yolcu gemilerimizi de torpillemeye başladılar. Bunlardan en önemlisi dünyanın en büyük gemilerinden biri olan GÜLCEMAL Yolcu gemimize zarar verdiler. 1915 yılı Mayıs ayında, 4500 askerimizi Gelibolu’ya götüren GÜLCEMAL, İngiliz Denizaltısı E-14 tarafından Marmara Denizi’nde torpillendi. Gemi, bölgede bulunan diğer gemiler tarafından zorlukla yedeğe alınarak İstanbul’a götürüldü. Bu sırada geminin batacağından korkan ve Anadolu’nun bağrından çıkıp gelmiş binlerce Türk genci, yüzme bilmedikleri için denize atlayarak şehit oldular. İstanbul Boğazı’nda çalışan yolcu ve yük taşıyan Şirket-i Hayriye Gemileri ise, bu savaşta büyük kahramanlıklar göstererek, cepheye malzeme ve asker taşımaya devam ettiler. Onlar da bu savaşta büyük kayıplar verdiler. Gemiler, yiğit ve korkusuz kaptanları ve tayfaları sayesinde, Marmara Denizi’ndeki şehirlerimizin limanlarından cepheye gönderilen malzemeleri taşıyor, dönüşte de cephedeki yaraliıları İstanbul’a götürüyorlardı. Bu gemilerden 19 tanesi düşman denizaltıları tarafından batırıldı. Denizaltılar, gemilerimiz için çok tehlikeli olmaya başlamıştı. Çok kısa ve masrafsız olan denizyolu, önemli sevkiyatlarda tercih edilmemeye başlandı. Bunun yerine Şarköy ve Uzunköprü’ye kadar olan sevkiyatlar, trenle yapılmaya başlandı. Bu da hem zaman kaybına hem de büyük yorgunluğa sebep oluyordu. Askerlerimiz, Uzunköprü ve Şarköy’den cepheye kadar yürümek zorunda kalıyor, cephane ve malzemeler de öküz arabalarıyla zorlukla taşınıyordu. Yine SULTANİYE ve HÜNKAR İSKELESİ adlı önemli iki gemimiz de düşmanın hedefi oldular. Ve iki bin askerimiz şehit oldu.

27 Nisan 1915 günü de Gelibolu’ya asker götüren ŞÜKRAN vapuru da Avustralyalıların AE-2 Denizaltısı tarafından zor anlar yaşadı ve batmaktan son anda SULTANHİSAR Gambotu tarafindan uyarılarak zorlukla torpillenmekten kurtulduAE-2’yi gören SULTANHİSAR Gambotu bir daha bu denizaltının peşini bırakmadı. Üç gün boyunca Marmara’da bir kovalamaca başladı. 30 Nisan günü SULTANHİSAR Gambotu tarafından yakalanınca AE-2 Denizaltısı kendi kaptanı tarafından batırıldı ve komutanı askerleriyle birlikte teslim oldu. AE- 2’nin komutanı Stoker, esir alındıktan sonra ŞÜKRAN’ı hedef aldığını itiraf etti. Marmara Denizi’ndeki bu kovalamaca, 25 Nisan 1915 Kara savaşlarının başlamasından itibaren savaş sonuna kadar sürdü gitti. Bu savaşlarda Türkler’in kayıpları büyüktü. İrili ufaklı 150 deniz taşıtı batırıldı. Donanmamızdan iki savaş gemisiyle birlikte, 5 gambot, 11 nakliye gemisi, 44 yük ve yolcu gemisiyle 148 çeşitli tonajda yelkenli tekne batırıldı. Marmara Denizi’ndeki büyük kayıpları anlamak için, Birleşik Filo denizaltılarından sadece E-1l’in kaptanı Nasmith’ın not defterine bakmak yeterliydi. Nasmith’in seyir defterinde 101 gemi ve tekne batırıldığı yazılıydı. Bu denizaltı Marmara’da üç ay süreyle kalmıştı. Mesudiye Zırhlı Savaş Gemisi, 13.12.1914’de B- 11 tarafindan batırılırken, Nur-ül Bahir Gambotu, Nağra Vapuru, Peleng-i Derya, Bitinye Vapuru, Halep Transaportu, Seyhun Transportu, Barbaros Zırhlısı, Plevne Nakliye Gemisi, Mahmut Şevket Paşa Transportu, Şama Transportu, Bandırma Transportu ve Yarhisar torpidobotu’da bu denizaltı tarafından batırılıyordu. Yine Bandırma Şilebi 23 Ağustos 1915’de E-2 tarafından Mudanya’da batırılırken, birçok teknemizde Marmara’nın derin ve serin sularına Birleşik Filo Denizaltıları tarafından gömülüyordu.

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