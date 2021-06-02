MATBAANIN OSMANLI İMPARATORLUĞU’NA GİRİŞİ

İBRAHİM MÜTEFERRİKA(4)

İstanbul’a geldikten sonra Belgrad’da toplanan Macar yüksek subayları için tercüman olarak görevlendirilen Müteferrika, Bu yıl Osmanlı diyarına mülteci olarak, gelen meşhur Macar yurtseveri Racoczi’nin yanına tercüman verilmiştir. Latince ve başka Avrupa dillerini kolejde öğrenmiş olan İbrahim Efendi bir süre sonra müteferrikalık hizmetine alınmış olduğu için bundan sonra adı hep İbrahim Müteferrika diye geçmeye başlamıştır.

Müteferrikalık Osmanlı sarayında çeşitli işler yapmakla görevli kimselerin genel bir adlandırması olup diğer hizmetlilerden farklı olarak soy ve mevki açısından seçkin şahıslardan seçilenler ve muayyen bir işle değil değişik hizmetlerde görevlendirilenler için kullanılırdı. Ayrıca vezir ve beylerbeyilerin maiyetindeki hizmetlilere de müteferrika denilmiştir.

İbrahim Müteferrika kendi ülkesindeyken de matbaacılık, coğrafya ve bilimle ilgileniyordu. Said Çelebiyle tanıştıktan sonra 1726’da matbaanın gerekliliği ve faydaları üzerine “Vesilet ül Tıbaa” adıyla bir risale yazarak Damat İbrahim Paşa’ya takdim etmiştir. Risalede, matbaanın önemi, gerekliliği akla uygun, mantıklı ve gayet inandırıcı kanıtlarla ispat edilmektedir. Risalede yazar, tarihte birkaç kere istila yüzünden bir çok yazma kitaplarının nasıl mahvolduğunu ve sonraları doğru yazı yazacak hattatlar kalmadığından yazmaların çoğunun yanlışlarla dolu olduğunu, halbuki basma usulü kabul edilirse, yazıların

okunaklı, yanlışsız olacağını, kitapların başına ve sonuna mufassal fihristler konularak okuyucu için kolaylık sağlanacağını ve kitapların ucuzlayarak taşranın da bunlardan faydalanacağını, şehirlerdeyse büyük kütüphaneler kurulabileceğini, özellikle Osmanlı devletinin cihatta İslamın şerefini artırdığı gibi kitap yayınlama suretiyle de İslam kültürüne hizmet edeceğini, halbuki Avrupalıların İslami kitapları bir takım yanlışlarla çoktan basmaya ve bu suretle, Doğu’dan para çekmeğe başladıklarını, eğer bir matbaa açılırsa bu karın memlekette kalacağını ifade etmektedir.

Dönemin reformist sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa bu teşebbüsten etkilenmişti ancak matbaanın kurulması için önünde bir engel daha bulunmaktaydı. O da Şeyhülislamın onayıydı. “Çünkü, basma kitaplardan istifade etmek, din ile alakalı olan medrese aleminde büyük değişiklik doğurabilirdi. Zira, bir kısım ulema, Kur’an’ın ve Şeriat-ı Muhammediye’den bahseden kitapların basılmasına müsaade etmenin dine ve İslamın şerefine uymadığı düşüncesini besliyordu.” Bütün karşı koymaların önüne geçmek isteyen İbrahim Müteferrika, Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’ya bir dilekçe takdim etmiştir. Dilekçede, yapılacak bütün işler hakkında bilgi vererek, hangi çeşit eserler basmak istediğini, Lügat, hikmet, heyet, tıp, hesap, teşrih, hendese, şehirler, coğrafya ilimlerine ait kitapların basılacağını belirtmiştir. Şeyhülislam tarafından fetva, Padişah tarafından da ferman verilmesini dileyen bu dilekçe üzerine, konu Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından Şeyhülislam Yeni şehirli Abdullah Efendi’ye (? öl. 1743) havale olunmuştur. Yenilik taraftarı olduğu anlaşılan Şeyhülislam da, muhtemel itirazları önleyebilecek şekilde bir fetva vermiştir. Verilen fetvada ancak lügat mantık, felsefe, astronomi gibi kitapların basılacağı fıkıh, kelam tefsir ve hadis türü kitapların basılamayacağı belirtilmiştir.Yazının Devamı Yarınki Sayımızda