Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman başlayacak?

Bugün itibariyle başlayan kademeli normalleşme adımları içerisinde öğrencileri ilgilendiren adımlar da atıldı. Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran’da alacak. Öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek. Öğrenciler okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.Öğrencilerin yıl boyunca okullarında ve derslerindeki emeklerinin karşılığı olan karneler için geri sayım başladı. Bu dönem derslerine okul yerine evden, uzaktan eğitim şeklinde devam eden öğrencilere karneler 18 Haziran 2021 tarihinden itibaren verilecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

*Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleşecektir. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran’da alabilecek. Öte yandan öğrenciler 2 Temmuz’a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.. Haber Merkezi