Dün İlçemizde bulunan CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hürmüz Avcı, kendisine eşlik eden Gelibolu İlçe Başkanı İsmail Parlak ve parti yöneticileri ile birlikte ilk ziyaretini Belediye Başkanı Özacar’a yaptı.Ardından CHP İlçe Başkanlığı ile sonrasında İlçe Kadın Kolları ile görüşmeler yaptı.

CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Yeter Deligöz,CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Avcı’ya hoşgeldiniz diyerek, çiçek takdim etti.

Avcı görüşmesinde Gelibolu İlçe Kadın Kolları’nın talep ve sorunlarına yer verdi.Görüşmede Kavak Belediye Meclis Üyesi aynı zamanda Kadın Kolları Başkanı Saadet Kalkan Kavak Beldesinde süt üreticisi kadınların ürünlerinin satışı için e- ticaret yapabilmeleri konusunda bir talep geldi.Kalkan kadın üreticilerin ürünlerinin değer görmesini ve satışı için destek istedi.Avcı , Kavak Beldesi kadınlarının bu talebini not alarak, çözüm oluşturacağını dile getirdi.

İlçe Kadınlarının sıkıntı ve taleplerini değerlendiren Avcı, toplantının devamını basına kapalı şekilde devam ettirdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN