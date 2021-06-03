“AYNEN DEDİĞİMİZ GİBİ” “AYVACIK’IMIZA DOĞAL GAZ KARARI HAYIRLI OLSUN”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ayvacık için doğal gaz kararı alındığının müjdesini verdi.Turan; “Geçtiğimiz hafta ilçe programlarımızda 15 gün içerisinde güzel ilçemiz Ayvacık için doğal gaz kararı alınacağı müjdesini paylaşmıştık. Bugün karar alındı. EPDK’nın 03.06.2021 tarihli Kurul Kararıyla Ayvacık ilçemizin doğal gaz dağıtım lisansına dahil edilmesi ve yatırım programına alınması uygun görüldü. Doğal gaz dağıtım şirketi tarafından gerekli yatırımlar tamamlandıktan sonra inşallah 18 ay içerisinde Ayvacık ilçemize doğal gaz ulaştırılacak. Ayvacık’ımıza, hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Şehrimizin her yerine doğal gaz gelmesi adına Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Emeği geçen herkese hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu. Haber Merkezi