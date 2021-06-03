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MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK ÇANAKKALE’YE GELİYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un birtakım programlar dolayısıyla 4 Haziran 2021 Cuma günü Çanakkale’ye geleceğini duyurdu.
Bakan Selçuk’un Çanakkale’de; Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretleri, TBA Merkezi Açılışı ve Temel Atma Töreni, Ezine Geyikli’de ve Çan Terzialan’da ilkokul temel atma törenleri, okul ziyareti ve öğretmenlerle eğitim buluşmaları gibi programlara katılması planlanıyor. Haber Merkezi

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