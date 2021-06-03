Gelibolu Belediyesi’nden Halk Pazarı Duyurusu

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge doğrultusunda Haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde; ilçemiz Gelibolu’da halk pazarları Cumartesi günleri Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Emek Caddesi’nde, Salı günleri ise geçmişte olduğu gibi tüm esnafların katılımı ile Korgeneral Dursun Bak ve Muhittin Reis Caddesi’nde, 07:00 -19:00 saatleri arasında kurulacaktır.

“SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYALIM KENDİNİZE EN YAKIN PAZARI TERCİH EDELİM”

Özacar kurulacak olan halk pazarlarında vatandaşlarımızın önlemlerini alması konusunda uyardı.

Özacar; “Gelibolu İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda; halk pazarlarımızla ilgili kademeli normalleşme dönemine ilişkin yeni karar alınmış olup, vatandaşlarımızın kendilerine en yakın pazarı tercih ederek sosyal mesafe kurallarına uymalarını önemle rica ediyorum.Haber: Caner AKŞİT