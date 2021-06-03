MATBAANIN OSMANLI İMPARATORLUĞU’NA GİRİŞİ

İBRAHİM MÜTEFERRİKA(6)

Müteferrika’nın bastığı ilmi eserler arasında en önemlisi Katip Çelebi’nin Cihannüma’sıdır. Cihannüma Osmanlı devrinde coğrafya alanında yazılan en önemli eserlerden biridir. Katip Çelebi 1648’de başladığı bu eseri çeşitli sebeplerden dolayı tamamlayamamış ve 1729 yılında İbrahim Müteferrika Kâtip Çelebi zamanında bilinmesi mümkün olmayan ama 18. Yüzyılda artık bilinmeye başlayan birçok bilgiyi ve haritaları esere ilave ederek 1732 yılında ilk kez matbaada basmaya muvaffak olmuştur.

698 sayfalık bu baskının 325 sayfası, İbrahim Müteferrika’nın yaptığı eklemelerden oluşmuştur. Eserin 1732 yılındaki baskısında Afrika, Amerika, Hindistan, Çin ve Japonya gibi pek çok yer haritalara eklenmiştir. Tycho Brahe ve Kopernik’in sistemlerini zikretmiş, Descartes’in burgaçlar teorisinden ve Galile’nin reddiyelerinden bahsederken arzın güneş etrafındaki haretekine dair olan itirazlara karşı cevapları eserine almıştır.

Yine onun kendi eserlerinden biri “Fuyuzat-ı Mıknatisiye” eseridir ki 1732 yılında pusulanın icadından ve bu aletin Çinlilerce bilindiğine dair olan hikayelerden bahsettikten sonra mıknatısın özelliklerini anlatır. Dolayısıyla Mıknatısın pusulayla olan ilgisini anlattığı kısa bir eserdir.

Bu bilgilerden yola çıkarak İbrahim Müteferrika’nın sadece Matbaayı Osmanlı’ya getiren kişi olarak tanınması kendisine yapılan bir haksızlıktır. Onun doğu ve batı bilimiyle ilgilenen Avrupa’daki bilimsel gelişmelerden haberdar olan ve bunları Osmanlı’ya ilk taşıyan araştırmacı bir bilim insanı olduğunu söylemek daha doğrudur.1745 yılında 71 yaşındayken öldüğünde bize ardında tarihe ve bilime ışık tutacak pek çok eser bırakmıştır.

Selim Nüzhet Gerçek, Müteferrika’nın ölümünden sonra matbaanın ruhu kaçmış bir ceset gibi hareketsiz kaldığını söylemektedir. 1747 yılında Müteferrika’nın haleflerinden Rumeli kadılarından İbrahim ve Anadolu kadılarından Ahmet Efendi’nin I. Mahmud’a müracaatları üzerine matbaa fermanı kendilerine verilmiştir. Ancak faaliyete geçirememişlerdir. Yine 7 yıl sonra 1754 senesinde matbaa fermanı yine aynı kişilere bu kez III. Osman tarafından verilmiş ve Vankulu lügatının birinci ve ikinci ciltleri tab edilmiştir. Bundan sonra matbaa 1784’e kadar tam 48 yıl kapalı kalmıştır. Matbaanın bir medya olarak Osmanlı toplumunda yayılmaya başlaması için Tanzimat döneminde eğitim sisteminin yenilenmesini, devletin halkın eğitimini bir gereklilik olarak algılayıp, okur-yazarlık seviyesinin artmasını beklemek gerekecektir.

Bu arada Osmanlı’da Fransızlar tarafından da Fransız elçiliğinde bir matbaa kurulmuştur. Böylelikle Osmanlı İmparatorluğu’nda Batılı kaynakların doğrudan çevirisini yapıp, basanlar Fransızlar olmuştur. Bundan sadece birkaç yıl önce Raşid ve Vasıf Efendiler, İbrahim Müteferrika matbaasını tekrar açtıklarında Batılı bilgi yerine yine geleneksel bilgi kategorisine ait eserler basmışlardır. Burada tekeli aşmaya kalkışacak olanların yine Osmanlı düzenin dışından Fransızlar olması önemlidir. Ancak onların açtıkları bu yolu sonradan Osmanlılar takip etmiştir. 3’üncü Selim döneminde açılan matbaada basılan Fenn-i Harb, Fenn-i Lağım ve Fenn-i Muhasara kitapları da nihayetinde Batılıların yazdığı harp kitaplarıdır. 1797’de Mühendishane-i Berri-i Hümayun’da öğrencilerin ders kitaplarını basmak için bir matbaa kurulmuş Ayrıca 1808’deki Yeniçeri isyanında matbaa büyük zarar görmüştür. Sonrasında toparlanan matbaa çalışmaları zorluklarla sürdürülürken, padişah 2’inci Mahmut’un onayıyla 1824’te Beyazıt’a taşınmıştır. Bu matbaa Beyazıt’ta çalışmalarını sürdürürken, 1831’de Takvim-i Vakayi gazetesini çıkarmak üzere bir konak satın alınmış ve Takvimhane- Âmire kurulmuştur. Bu iki matbaa aynı yönetim altında birleştirilip ve 1840’da gerçek anlamda matbaaların bütünleşmesi sağlanmıştır.

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