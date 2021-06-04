İlçe Milli Eğitim Müdürü Karaca’dan LGS Açıklaması

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca 6 Haziran Pazar günü yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) na girecek olan öğencilere ve velilere alınan tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu ve sınava girecek olan öğrencilere başarılar diledi.

Karaca açıklamasında; “06 Haziran 2021 pazar günü saat 9:30’da iki oturum şeklinde yapılacak olan Liselere Giriş Sınavına(LGS) ilçemizden 383 öğrencimiz katılacaktır. İlçemiz Namık Kemal Ortaokulu,100. Yıl Barış Ortaokulu ,Hakimiyeti Milliye Ortaokulu, Anadolu İmam Hatip Lisesi,Yahya Çavuş Görme Engelliler Ortaokulu, Bolayır Şehit Nuriye Ak Ortaokulu,Evreşe Org. Nurettin Ersin Ortaokulu ve Özel Amerikan Kültür Koleji olmak üzere 8 sınav merkezinde tüm öğrencilerimiz kendi okullarında sınava gireceklerdir.

Çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek bu önemli sınav öncesi okullarımızı hazır hale getirdik. Çocuklarımızın ve sınav görevlilerimizin sağlığı için okulum temiz sertifikası olan sınav merkezlerimizin detaylı dezenfekte çalışmasını gerçekleştirdik. 2020 LGS sınavında olduğu gibi sınava girecek tüm öğrencilerimize ve görev alacak öğretmenlerimize, maske ve dezenfektanlar hazırlanmış olup sınav merkezlerinde mevcuttur. Görevlilerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin içi rahat olsun.

Sınav güvenliği ve Kovid 19 salgını nedeniyle sınav binası ve bahçesine yalnızca öğrenci ve görevliler alınacaktır. Bu süreçte öğrencilerimizin olumsuz etkilenmemesi ve ses olmaması için velilerimizden isteğimiz ve beklentimiz öğrencilerimizi sınav sabahı en geç saat 09:00’da okullarımıza getirerek ikinci oturum sonunda almalarıdır.

Ayrıca LGS sınavında görevli öğretmenlerimizin yanında rehber öğretmenlerimiz de sınavın sağlıklı bir şekilde uygulanmasında okullarımıza ve öğrencilerimize destek vereceklerdir. Bu zorlu sınava hazırlık sürecinde ilk günden sınav sonuna kadar öğrencilerimize özverili çalışmaları ile destek olan başta öğretmenlerimiz olmak üzere okul yöneticilerimize ve velilerimize teşekkür ederim. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN