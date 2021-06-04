Gelibolu Akademi Spor Kulübü futbol okulu kayıtları başladı.. Antrenmanlar 14 Haziran Pazartesi Günü saat 10.00 da Mehmetçik Stadyumunda başlayacak.

Yaş grupları erkek sporcular :014, 2013,2012,2011,2010,2009,2008 doğumlu olanlar Başvuru yapabilecek.Kayıt ve detaylı bilgi için iletişim numaraları:

Ersoy ÖZ 0532 657 9092- Önder EREN 0541 388 0330

Ahmet Can KAYA 0543 843 6029 Haber: Ali GEZER