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Kızılay Tırı Gelibolu’da

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kızılay tırı 04- 05 Haziran 2021 Cuma, Cumartesi günleri 11:00- 17:30 saatleri arasında ilçemiz Balık Hali önünde kan bağışçılarına kapılarını açacak.Kızılay görevlileri COVID-19 salgını nedeniyle her zamankinden daha çok kan bağışına ihtiyaç olduğunu, kan bağışı merkezleri bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere hazır olduklarını ifade ettiler.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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