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57.ALAY KÜLTÜR AKADEMİSİ 30 ÇOCUĞUN GELECEĞİNE IŞIK OLACAK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Mayıs ayında açılışı yapılan 57.Alay Bolayır Kültür Akademisi şimdide 30 çocuğun geleceğine ışık tutmak için hazırlanıyor.57.Alay Bolayır Kültür Akademisi Sorumlusu Hikmet Selim; “
30 çocuğumuzu bölgemiz köylerinden seçerek bölgenin tarihi için eğiteceğiz.
Bunun için
2 adet diz üstü bilgisayara ve 36 adet tablete ihtiyacımız var.”.
10 Adet tablet sözünün 6 adedini Kırklareli Belediyesi ve o bölgeden destekçilerimiz. İlhami Zafer Girgin , Vahit Balkan arkadaşlarımız teslimiyatını yapmışlardır. 10 adedi tamamlayacaklardır. Yardımlarınızı bekliyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.”ifadelerine yer verdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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