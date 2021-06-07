Mayıs ayında açılışı yapılan 57.Alay Bolayır Kültür Akademisi şimdide 30 çocuğun geleceğine ışık tutmak için hazırlanıyor.57.Alay Bolayır Kültür Akademisi Sorumlusu Hikmet Selim; “
30 çocuğumuzu bölgemiz köylerinden seçerek bölgenin tarihi için eğiteceğiz.
Bunun için
2 adet diz üstü bilgisayara ve 36 adet tablete ihtiyacımız var.”.
10 Adet tablet sözünün 6 adedini Kırklareli Belediyesi ve o bölgeden destekçilerimiz. İlhami Zafer Girgin , Vahit Balkan arkadaşlarımız teslimiyatını yapmışlardır. 10 adedi tamamlayacaklardır. Yardımlarınızı bekliyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.”ifadelerine yer verdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN
57.ALAY KÜLTÜR AKADEMİSİ 30 ÇOCUĞUN GELECEĞİNE IŞIK OLACAK
Mayıs ayında açılışı yapılan 57.Alay Bolayır Kültür Akademisi şimdide 30 çocuğun geleceğine ışık tutmak için hazırlanıyor.57.Alay Bolayır Kültür Akademisi Sorumlusu Hikmet Selim; “