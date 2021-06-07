57.ALAY KÜLTÜR AKADEMİSİ 30 ÇOCUĞUN GELECEĞİNE IŞIK OLACAK

Mayıs ayında açılışı yapılan 57.Alay Bolayır Kültür Akademisi şimdide 30 çocuğun geleceğine ışık tutmak için hazırlanıyor.57.Alay Bolayır Kültür Akademisi Sorumlusu Hikmet Selim; “

30 çocuğumuzu bölgemiz köylerinden seçerek bölgenin tarihi için eğiteceğiz.

Bunun için

2 adet diz üstü bilgisayara ve 36 adet tablete ihtiyacımız var.”.

10 Adet tablet sözünün 6 adedini Kırklareli Belediyesi ve o bölgeden destekçilerimiz. İlhami Zafer Girgin , Vahit Balkan arkadaşlarımız teslimiyatını yapmışlardır. 10 adedi tamamlayacaklardır. Yardımlarınızı bekliyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.”ifadelerine yer verdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN