MATBAANIN OSMANLI İMPARATORLUĞU’NA GİRİŞİ-Matbaa Osmanlı’ya neden geç geldi?-8

Durum her ne olursa olsun, matbaanın bir gereksinimin sonucu ortaya çıktığı ve bu gereksinimi doğuran asıl nedeninde sosyal boyutlu olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü sosyal açıdan matbaa bir gereksinim olarak Osmanlı Devleti’nde duyumsanmış olsaydı, bu tekniği merak edip öğrenecek insanlar mutlaka çıkacaktı. Şu halde temel sorunun aslında toplumun hazır olmamasıyla ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü okumaya, bilgiye duyulan ilgi ve dolayısıyla kitaba olan talep matbaaya olan gereksinimi belirleyen asıl etmendir. Zaten yukarıda sıralanan bütün gerekçeler bir araya getirildiğinde, sorunun altında yatan asıl nedenin toplumun hazır olamaması olduğu gerçeğini çok açık bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. Matbaanın ancak Lale Devri’nde alınmış olması da bu durumu kanıtlamaktadır. Çünkü matbaanın gelişi Lale Devri’ne denk gelmektedir ve Lale Devri de Osmanlı için bir tür Rönesans anlamı taşımaktadır. En önemli özelliği yenilik anlayışı ve yeniliğin benimsenmesinde gösterilen istektir. Bu dönemin batıya kapılarını açan yenilik yanlısı yönetim kadrosu ve ulemanın bir araya geldiği bir dönem olması da bu süreçte etkili olmuştur.

Matbaanın faaliyetlerini sürdürdüğü 1742’ye kadar olan süreçte toplamı 23 cilt tutan 17 eser basılabilmiştir. Oysa 18 Yüzyıl boyunca Japonya’da bu sayı 10 bin kitap, Avrupa’da ise ilk elli yılda bile 30-35 bin civarındadır.

SONUÇ

Sonuç olarak Dünya tarihinin en önemli icatlarından biri olan matbaa küresel anlamda bir çığır açmış bu sayede insanoğlu bilgiye daha kolay erişebilmiştir. Avrupa’da 17. Yüzyılda bir bilgi patlamasının yaşanmasının temelinde kitap baskısındaki artışın ve kitapların ucuzlamasının büyük payı vardır. Bununla birlikte Osmanlı’da 200 yıllık bir gecikmenin yaşanması Avrupa karşısında geri kalmasının en büyük sebeplerinden birisidir. İmparatorluğun içinde yaşayan azınlıklar matbaaya sıcak bakarken yönetici Müslüman kesimin din dışı bilimsel bilgiyi kabul etmemesinin sebebi sorgulanmaya değerdir. II. Mahmud’la başlayan yenilik hareketlerinden sonra bilgiye olan önem artmış ve Osmanlı’da Avrupa çağdaş yaşamına ayak uydurmaya çalışmıştır. Geçen zaman içinde matbaaya verilen önem artmış kitaplar dergiler gazeteler yayınlanmıştır. Günümüzde de matbaa halen önemini korumaktadır. Ancak bir kıyaslama yaptığımızda ülkemizdeki okuma oranının çağdaş batıya kıyasla halen düşük seviyede olduğu bilinen bir gerçektir. Bunun aşılmasında eğitim sisteminde yapılacak reformların büyük katkısı olacaktır.Konuk Yazar: Akademisyen Aydan YÜZÜAK