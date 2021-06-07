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1915 Çanakkale Köprüsü için boğaz gemi geçişlerine kapatıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

1915 Çanakkale Köprüsü’nde, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının montajı için yapılan hazırlıklar ve kedi yolları arasında geçişi sağlayan köprülerin söküm çalışmaları nedeniyle, Boğaz tek yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
Haber: Hilal GEZER

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