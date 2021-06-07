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Bacaya çarpıp bahçeye düşen martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde uçtuğu sırada bir evin baca duvarına çarpıp bahçeye düşen martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aleaddin Mahallesinde uçan bir martı, burada bulunan bir evin bacasına bahçeye düştü.
Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine itfaiyeye bilgi verildi. Ekipler martıyı kepçe yardımıyla kurtarıp bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık durumu kontrol edilen martı, kendisine yemek ve su verilmesinin ardından yeniden doğaya salındı. Haber: Ali GEZER

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