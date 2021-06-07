Belediyenin Sınava Girenlere Jesti

Belediyenin sınava giren öğrencilere okulların bahçe kapıları önündeki kurdukları standlarda veliler tarafından büyük takdirle alkışlandı.

Saat 08:00’den itibaren sınav yapılacak 7 merkezin okul bahçelerine giriş yapılan kapıları önüne kurdukları standlarda içeri giren her öğrencinin ellerini dezenfekte ürünleriyle adeta yıkadılar.

Görevliler her öğrenciye içlerinde limon kolonyası, maske, kurşun kalem, silgi ve kalem tıraş bulunan birer poşet ile birer 0.5 kg lık su şişesi ikram ettiler.

Sınav arasında da bahçeye çıkan öğrencilerden suyu bitenlere yine su takviyesi yaparak, öğrencilerin taleplerini karşıladılar.

Bu durumu gören veliler, belediye görevlilerine teşekkür ederek, memnuniyetlerini bildirdiler.Haber: Caner AKŞİT