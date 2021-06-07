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LGS SINAVLARI YEDİ MERKEZDE YAPILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Tüm Türkiye’de yapılan LGS sınavları, ilçemizde de dün 7 merkezde yapıldı.
2020- 2021 Eğitim- Öğretim yılında 383 öğrenci ortaokulu bitirdi.
58 öğrencinin sınava girmediği ilçemizde 325 öğrenci sınavlara katıldı.
Sağlıklı biçimde tamamlanan LGS sınavlarındaki sınav kağıtları da Ankara’ya gönderilmek üzere bu konuda görevlendirilen ekiplere teslim edildi.
Sınavlarda öğrenciler saat 09:00’da sınıflara alındılar.Öğretmenler de daha önceden planlandığı şekilde öğrencilerini sınıflara alarak, 9:20’de sınav kağıtlarını dağıttılar.Saat 09:30’da sözel sınavlar başladı.80 dakika süren sözel sınavların ardından 45 dakikalık ara verildi.İkinci etapda da sayısal ağırlıklı sınavlara geçildi.Öğrenciler içeride ter dökerken, veliler de okul bahçelerinin duvar dışlarında heyecanla çocuklarının sınavdan çıkmasını beklediler.Haber: Ali GEZER

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