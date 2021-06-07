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ÇEVRE GÜNÜNDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ İLE FARKINDALIK OLUŞTURULDU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar , eşi Birhan Özacar, Meclis Üyeleri ve Belediye Personeli , Tarih ve Çevre Derneği Başkanı Emel Okandan ’nın katıldığı etkinlikte, iskeleden başlanarak Gezi Alanı ve Hamzakoy’a kadar olan bölgede çevre gününde, farkındalık oluşturmak adına atık çöpleri topladılar.Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı önünden başladı.
Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ın da katıldığı etkinlikte vatandaşlar, Gezi Alanı ve Hamzakoy bölgesine kadar olan hat boyunca çöp topladı. Toplanan çöpler belediye temizlik işleri ekiplerince bölgeden alındı.
Özacar, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha temiz bir çevre ve sağlıklı bir yaşam için Gelibolu’ya hizmet ettiklerini söyledi.
Bu kapsamda ilçelerini güzelleştirmeye devam ettiklerini anlatan Özacar, “Bunun için de Dünya Çevre Günü nedeniyle pandemi kurallarına uyarak küçük bir etkinlik düzenleyerek, çevre temizliğine dikkati çekmek istedik. Etkinliğimize destek veren tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.” dedi.Haber: Caner AKŞİT

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