ÇOÇUKLAR ÇEVRE GÜNÜNDE PARKLARINA KAVUŞTU

2013 yılında İzmir’de meydana gelen römorkör kazasında şehit düşen, ilçemizde bir sokağa da adının verildiği Şehit Serdümen Er Süleyman Mert Paşalı’nın anısına Gelibolu Belediyesince yapılan ve daha önce pandemi dolayısıyla ertelenen park açılış programı gerçekleşti.

Gelibolu Belediyesi’nin pandemi sürecinde açılışını erteledi ikinci parktan biri olan, hayatının baharında yitirilen Zeynep Yalavaç adına yapılan parkı revize edilerek, Dünya Çevre Günü’nde açılışı gerçekleştirildi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN