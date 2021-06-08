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Bakan Pakdemirli’den Balıkçılara Destek

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, müsilajdan etkilenen balıkçılara destek verileceğini duyurdu. Teknelerin büyüklüğüne göre verilen destek miktarı iki katına çıkarıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmara Denizindeki müsilajdan etkilenen küçük balıkçı teknelerine destek miktarlarını açıkladı.
Pakdemirli, “Teknelerin büyüklüğüne göre 1000 lira ile 1450 lira arasındaki destek miktarını iki katına çıkarıyoruz “dedi.
1000 lira destek alan 2000 lira alacak, 1450 lira destek alan 2900 lira alacak.
Haber : Seda LİMAN ZENGİN

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