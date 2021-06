22 MADDELİK MARMARA DENİZİ KORUMA EYLEM PLANI

Gelibolu Belediyesi sosyal medyada yaptığı paylaşımda; “22 maddeden oluşan “Marmara Denizi Koruma Eylem Planı” Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. Murat Kurum tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır.”ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde konuya değindi ve müsilaja karşı derhal harekete geçilmesi için talimat verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri ise müsilaj kabusuna karşı harekete geçerek çalışmalarına başladı.

AK PARTİ MECLİSE ÖNERGE VERECEK

Deniz Salyası konusu AK Parti’nin de birinci gündem maddeleri arasında yer alırken, konuyla ilgili olarak meclise önerge verilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuya ilişkin yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor. İşte Bakan Kurum’un açıklamalarından satır başları:

“MARMARA DENİZİ’Nİ KADERİNE TERK ETMEYECEĞİZ”

Bugün Marmara Bölgesi’ndeki vali ve Belediye Başkanlarımızla önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak akılla hazırladığımız Marmara Denizi’ni koruma eylem planını istişare ettik. Ortak bir irade ile Marmara Denizi’ni kaderine terk etmeyeceğiz dedik ve bu çerçevede çalışmalarımızı yaptık.

“ÇEVRE YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ”

İklim değişikliği ile mücadelenin çözümü çevre yatırımlarından geçmektedir. Bakanlık olarak yatırımlar yapıyoruz. Çevre yatırımlarına devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum.

“BİRLİKTE HAREKET ETMEK ZORUNDAYIZ”

Son derece yaygın bir kirlilik yaşıyoruz. Çeşitli sebeplerle ortaya çıkan müsilaj (Deniz Salyası) sorunuyla karşı karşıyayız. Çözüm noktası çok net. Hedefimizi vatandaşlarımızın gönlünü sızlatan görüntüleri yok etmektir. Bu anlamda el birliği yapmak güç birliği yapmak, birlikte hareket etmek zorundayız. Bir an önce kirlilik türü ve sebep varsa ortadan kaldırmak önemli hedefimizdir.

“EN GENİŞ KAPSAMLI ÇALIŞTAYI YAPTIK”

Son yılların en geniş kapsamlı çalıştayını yaptık. Dün de bir değerlendirme toplantısı yaptık. Bu süreci tüm taraflarla istişare ederek yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz. Bu toplantıda sunulan önerileri dinledik.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 22 maddelik müsilaj eylem planını açıkladı!

“BİLİM VE TEKNİK KURULU OLUŞTURULACAK”

Marmara bölgesinde kirliliğin azaltılması ve izleme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sanayi odaları ve STK’lardan müteşekkil Koordinasyon Kurulu; Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde ise Bilim ve Teknik Kurulu oluşturulacak.Koordinasyon Kurulumuzu önümüzdeki hafta itibariyle oluşturuyoruz. Kurul haftalık ve aylık toplantılarla; tüm çalışmaları ortak bir akılla ele alacak ve bu kurul sayesinde katılımcı bir süreci koordine edeceğiz.

“ÜÇ AY İÇERİSİNDE HAZIRLANACAK”

Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı üç ay içerisinde hazırlanarak çalışmalar bu plan çerçevesinde yürütülecek.

“MARMARA DENİZİ’NİN TAMAMI KORUMA ALTINA ALINACAK”

Marmara Denizi’nin tamamını koruma alanı olarak belirleme çalışmaları başlatacağız. Bu çalışmayı sayın cumhurbaşkanının onayı sunacağız. Bu çalışma ile Marmara Denizi’nin biyolojik çeşitliliğini koruma altına alacağız.

“ACİL ÇALIŞMA BAŞLATACAĞIZ”

8 Haziran günü 7/24 esası itibarıyla müsilajın tamamen temizlenmesine yönelik acil çalışma başlayacağız. Marmara’nın hemen hemen her noktasında deniz yüzeyi temizleme araçlarıyla seferberlik başlatacağız.

“İLERİ BİYOLOJİK ATIK SU ARITMA SİSTEMİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”

Bölgede bulunan, kirliliğin en büyük nedenlerinden olduğunu tespit ettiğimiz atık su arıtma tesislerinin tamamını ileri biyolojik atık su arıtma sistemine dönüştüreceğiz.

Marmara Denizi’ne deşarj yapan atıksu arıtma tesislerinin deşarj standartları 3 ay içerisinde güncellenerek hayata geçirilecek.

İlgili mevzuata yeni düzenlemeler getireceğiz. Deşarj standartlarını Marmara Denizinin hassas yapısını dikkate alarak yapacağımız bu düzenlemeyi uygulamaya alacağız.

“GEREKLİ TÜM ADIMLARI ATTIK, ATIYORUZ”

Arıtılmış atıksuların mümkün olan her yerde yeniden kullanımı artırılacak, desteklenecek. Temiz üretim teknikleri uygulanacak.Sadece ülkemizde değil, bütün dünyada su kaynakları iklim değişikliğinden önemli oranda etkilenmekte. Bu nedenle arıtılan suların geri kazanımı büyük önem arz etmektedir.Bu kapsamda, ülkemizde hâlihazırda %3,2 olan arıtılarak yeniden kullanılan atıksu oranımızı 2023 yılında %5’e, 2030 yılında ise %15’e çıkarma hedefimiz var. Gerekli tüm adımları attık, atıyoruz.

“OSB’LERİN GEÇİŞİ HIZLANDIRILACAK”

Atıksu arıtma tesislerini gerektiği gibi işletmeyen OSB’lerin rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmalarıyla ileri arıtma teknolojilerine geçişi hızlandırılacak.

Arıtma tesislerini, nasıl yapacaklarına dair standartları tüm OSB’lerimize vereceğiz. Verdiğimiz tarih içerisinde hayata geçirip geçirmediklerini takip edeceğiz. Tesisleşmesini gerçekleştirmedikleri takdirde, her türlü cezai işlemi ve hatta kapatma cezasını tavizsiz bir şekilde uygulayacağız.

TESİSLERİN YAPIMI VE İLETİLMESİYLE İLGİLİ

Atıksu arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesini çok daha kolay hale getirmek için kamu-özel sektör işbirliği modelleri hayata geçirilecek. Bu konuda kanuni düzenlemelere giderek, atıksu arıtma tesislerinin yapım ve işletmelerine Bakanlık olarak destek vereceğiz.

“GEMİLERİN ATIKSULARINI BOŞALTMASI ÖNLEMEK İÇİN DÜZENLEME YAPILACAK”

Marmara Denizi’ne gemilerin atıksularının boşaltılmasının önlenmesine yönelik üç ay içerisinde düzenleme yapılacak.Bu düzenlemeyle Marmara Denizi’ne giriş yapan gemilerin atıklarının Boğaz girişlerinde atık alma gemilerine veya atık kabul tesislerine vermelerini sağlayacağız. Bu kapsamda yerel yönetimlerimizle birlikte gemilerin takibini sıkı bir şekilde yapacağız. Denetimlerimizi artıracağız.

“TERSANELERDE TEMİZ ÜRETİM TEKNİKLERİ YAYGINLAŞTIRILACAK”

Tersanelerde temiz üretim teknikleri yaygınlaştırılacak. Tersaneler deniz ile doğrudan temasta olan gemi inşa ve bakım merkezleridir. Bu noktalarda daha çevreci teknikler kullanılarak olası deniz kirliliklerinin önüne geçeceğiz.

“MARMARA DENİZİ’NDEKİ İZLEME NOKTASI 150’YE ÇIKARILACAK”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde; alıcı ortama deşarj yapan atıksu arıtma tesislerinin tamamı 7/24 online izlenecek. Marmara Denizi’ndeki 91 izleme noktası 150’ye çıkarılacak. Türkiye Çevre Ajansı eliyle, Marmara Denizi ile ilişkili tüm havzalardaki denetimler uzaktan algılama, uydu ve erken uyarı sistemleri, insansız hava araçları ve radar sistemleri kullanılarak artırılacak.

“DENİZ ÇÖPLERİNİN %90’I KARASAL KAYNAKLIDIR”

Marmara Denizi kıyılarını kapsayacak şekilde Bölgesel Atık Yönetimi Eylem Planı ve Deniz Çöpleri Eylem Planı üç ay içerisinde hazırlanarak uygulamaya konulacak. Denizlerimizde oluşan plastik gibi katı atıkların, deniz çöplerinin %90’ı karasal kaynaklıdır. Yani evlerimizde, sanayimizde üretilmektedir.

“SULAMADA KULLANILAN SU MİKTARINI AZALATACAĞIZ”

İyi tarım ve organik tarım uygulamaları ile basınçlı ve damlama sulama sistemleri yaygınlaştırılacaktır. Böylelikle sulamada kullanılan su miktarını azaltacağız, dereler vasıtasıyla kirliliklerin Marmara Denizi’ne ulaşmasını engellemiş olacağız.

“TAMBON BÖLGELER OLUŞUTURLACAK”

Marmara Denizi’yle ilişkili havzalarda, dere yataklarına yapay sulak alanlar ve tampon bölgeler oluşturularak kirliliğin denize ulaşması önlenecektir.

“TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMLER SAĞLANACAKTIR”

Zeytin karasuyu ve peynir altısuyu kaynaklı kirliliğin önlenmesi için, atık su azaltımını gerçekleştirecek teknolojik dönüşümler sağlanacaktır.

“ORGANİK TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TEŞVİK EDİLECEKTİR”

Fosfor ve yüzey aktif madde içeren temizlik malzemelerinin kullanımı aşamalı olarak azaltılacaktır. Organik temizlik ürünleri teşvik edilecektir.

“HAYALET AĞLAR 1 YIL İÇERİSİNDE TEMİZLENECEK”

Marmara Denizi’mizdeki tüm hayalet ağlar 1 yıl içerisinde temizlenecek.

“KORUMA ALANLARI GELİŞTİRİLECEK”

Balıkçılık faaliyetlerinin ekosistem temelli yapılması sağlanacak, koruma alanları geliştirilecek.

BALIKÇILARA EKONOMİK DESTEK

Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik destek sağlanacaktır.

“VATANDAŞLARIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALAR YAPILACAK”

Deniz kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapılarak, kamuoyunun bilgilendirecek bir platform oluşturulacak. Alacağımız tedbirlerin vatandaşlarımıza duyurulmasını sağlayacak, Marmara denizimizi milletimizle birlikte koruyacağız.

“MARMARA DENİZİMİZİ GELECEĞE YAŞIYACAĞIZ”

Soğutma suları ve termal tesislerden oluşan sıcak suların Marmara Denizine etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler alınacak. Allah’ın izniyle bu eylem planlarımız kapsamındaki yatırımlarımızı yerel yönetimlerimizle birlikte 3 yıl çerisinde tamamlayacağız. Marmara Denizimizi; içerisindeki binbir çeşit balıklarımızı, canlılarımızı koruyarak en saf, en duru en temiz, en canlı haliyle geleceğe taşıyacağız.