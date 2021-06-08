“KIBRIS VE ÇANAKKALE TARİHİN BİZLERE EŞSİZ EMANETLERİDİR”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenecek Çanakkale Milli Mücadele Kampları ve Ortak Kültür Kampları projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

“Kıbrıs ve Çanakkale tarihin bizlere eşsiz emanetleridir.” diyen Turan, “Kıbrıslı kardeşlerimizin destanlar ve şehitler diyarı Çanakkale’mize gelecek olması, tarihi, ecdadın emanetlerini ve hatıralarını yerinde görmesi son derece kıymetli. Bu yaz tatilinde salgın tedbirleri alınarak gerçekleştirilecek programlarda binlerce KKTC’li gencimiz, yavrumuz Çanakkale’mizi ve şehrimizin doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı bulacak. Bu manevi açıdan olduğu kadar turizm açısından da önemli. Bu anlamlı projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

KKTC’den 2021 yaz tatilinde 2.750 genç Çanakkale’ye, 1.000 genç ise doğa kamplarına katılacak. Ücretsiz olan kamplara katılım için kayıtlar 07 Haziran 2021 tarihinden itibaren hafta içi mesai saatlerinde yapılabilecektir. Çanakkale Millî Mücadele Kamplarına, KKTC’de 2020-2021 öğretim yılında Ortaokul 7 ve 8. Sınıfta öğrenim gören öğrenciler katılabilecek. Velilerin KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mavi Salona bizzat ulaşmaları gerekmektedir.