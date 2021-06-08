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İTFAİYE EKİPLERİNDEN DESTEK ÇALIŞMASI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından dün; Sürek Ovası mevkiinde bir çöp yangınına müdahale edildi, çarşıda mahsur kalan kedi kurtarıldı, Karainebeyli Köyünde bir saman deposunda çıkan yangının büyümesi önlenerek Orman İşletmesi ve Eceabat Belediyesi itfaiye ekibine destek verildi.
Haber: Caner AKŞİT

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