ŞEHİT POLİS MEMURU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Birim Amirleri, Şehit ailesi ,Yakınları, Mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin naşı Devlet Hastanesi morgundan alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Saygı duruşunun ardından Şehit Polis Memuru Cihan Türkmenoğlu’nun kısa öz geçmişinin okunmasının ardından Çanakkale İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman bir konuşma yaptı. Konuşmasında ; “Teşkilatımızın sevilen ve saygı duyulan bir ferdi olan Cihan Türkmenoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta kederli ailesi olmak üzere teşkilatımıza baş sağlığı diliyoruz. Şehidimizin ailesi bu büyük ailenin bir ferdiydi ve öyle kalmaya devam edecektir, artık bizlere emanettir” ifadelerini kullandı. okunan Kuran-ı Kerimin ardından yapılan dua ile Şehit Polis Memuru son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Polis Memuru Cihan Türkmenoğlu evli ve iki çocuk babasıydı.

Bizler de Çanakkale Medya Grup Ailesi olarak başta şehidimizin ailesine Allahtan rahmet, Emniyet Teşkilatımıza ve sevenlerine baş sağlığı dileriz .Haber Merkezi