ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ JÜLİDE İSKENDEROĞLU’NUN GELİBOLU ZİYARETİ

Ak Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu Demirtepe Köyünde yapılacak “İpek Böceği Yetiştiriciliği Projesi”ni yerinde inceledi. Ardından Bolayır Köyünde Gazi Süleyman Paşa Türbesini ve restorasyonu tamamlanan tarihi hamamı ziyaret etti.

Jülide İskenderoğlu’na Kaymakam Hakan Kılınçkaya, İl Genel Meclisi Üyesi ve Ak Parti İlçe Başkanı Serhat Sürücü ile yetkililer eşlik etti

Milletvekili Jülide İskenderoğlu ardından Kaymakam Hakan Kılınçkaya’yı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Hakan Kılınçkaya nazik ziyaretinden dolayı Milletvekili Jülide İskenderoğlu’ na teşekkürlerini iletti.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN