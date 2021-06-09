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1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NDE YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİLDİ TURAN: “HEYECANLIYIZ, TAKİPTEYİZ”

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Turan, “Köprümüzde yeni bir aşamaya geçildi. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ilk tabliyesi Asya yakasındaki platform ayağına yerleştirildi. Tamamlandığında dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak, adeta asırlık rüya için heyecanlıyız, takipteyiz. Simgelerin Köprüsü, Çanakkale’mizin ve Türkiye’mizin sembollerinden biri olacak.” şeklinde konuştu.
45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki blok, 318 metre yüksekliğindeki kulenin zemin platformunun üzerine yüzer vinçle yerleştirildi. Araçların geçeceği yol, 87 tabliye blokunun birbirine eklenmesiyle oluşacak. “Kedi yolu” arasında bağlantıyı sağlayan 27 köprünün söküm çalışmaları da sürüyor.Haber Merkezi

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