Özacar’dan Anadolu Efes’e Tebrik Mesajı

Özacar 2020-2021 sezonu Türkiye Basketbol Süper Ligi’ni de şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes’i tebrik etti.Özacar mesajında• “ Ülkemizin göğsünü kabartarak EuroLeague şampiyonluğu sonrası, 2020-2021 sezonu Türkiye Basketbol Süper Ligi’ni de şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes’i tebrik ediyoruz.”dedi.

Haber: Ali GEZER