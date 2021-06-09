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Özacar’dan Anadolu Efes’e Tebrik Mesajı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar 2020-2021 sezonu Türkiye Basketbol Süper Ligi’ni de şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes’i tebrik etti.Özacar mesajında• “ Ülkemizin göğsünü kabartarak EuroLeague şampiyonluğu sonrası, 2020-2021 sezonu Türkiye Basketbol Süper Ligi’ni de şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes’i tebrik ediyoruz.”dedi.
Haber: Ali GEZER

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