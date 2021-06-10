Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerinin katılımı ile İŞKUR Müdürlüğünce Atatürk Kültür Merkezi’nde esnaf ve tüccarlarımıza SGK Teşvikleri, Hibe Destekleri konulu bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda İŞKUR Müdürü Mehmet Uğur Yavuz, İşkur Programları, SGK İl Müdürü Hilmi Ercan SGK Teşvikleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda Çanakkale İŞKUR İl Müdürü Vekili Mehmet Uğur Yavuz; İŞKUR Programları, SGK İl Müdürü Hilmi Ercan; SGK Teşvikleri ve Ticaret İl Müdürü Hakan Tuncerli; Hibe Destekleri konularında Oda üyelerine ve katılımcılara birer sunum yaparak devlet destekleri konusunda bilgilendirme yaptılar.

Pandemi sonrası Kısa Çalışma, İşten çıkarma gibi birçok konuda kafası karışık olan işverenleri tek tek aydınlattılar.

Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odasının düzenledikleri toplantılardan en kalabalığı bu toplantı oldu.Toplantıda ilk konuşmayı yapan Ticaret İl Müdürü; “Ben gece gündüz karşılaştığınız her konuda emrinizdeyim.Beni 7/24 verdiğim telefondan arayabilirsiniz.” dedi.Ticaret İl Müdürü’nün görevlerini de açık açık anlatan müdür, her ,işyerinin daha sağlıklı çalışması adına görev başındayız.”dedi.

Daha sonra konuşan SGK İl Müdürü Hilmi Ercan; “Son yapılandırma kanunu dün onaylandı.Kanunun getirdiği olanakları detaylandırarak anlattı.Bu konuda geniş açıklamalarda bulundu.Konuşmasında özetle; “Esnaf ve tüccarlarımızın yararlanacakları çok geniş olanaklar var.Gerektiğinde benide direk arayabilirsiniz.Lütfen telefonumu kaydediniz.” dedi.Ayrıca Gelibolu SGK Şubesine de giderek geniş bilgi alabilirsiniz,SGK’nın tüm çalışanları hizmetinizdedir.Lütfen son güne kadar yararlanınız.”dedi.

Son konuşmayı yapan İŞKUR İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz İŞKUR’un geniş olanaklarını anlatarak, eğer İŞKUR olanaklarından yararlanmak istiyorsanız mutlaka alacağınız işçilerin seçimini İŞKUR ‘dan yapınız.Eğer sizin bulduğunuz bir elemanınız varsa onuda mutlaka İŞKUR’a kaydettirerek, İŞKUR’dan alırsanız birçok olanaktan yararlanabilirsiniz.”dedi ve bu olanakları tek tek açıkladı.

Gelibolulu Esnaflar da kendilerine bu gelişlerinden dolayı teşekkür ederek, sizleri daha sık aramızda görmek istiyoruz.”dediler.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN