Nalbant’tan Hibe Desteği Açıklaması

Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant esnaflara hibe desteği başvurusu yapanlar için ödemelerin bugün yapılabileceğin açıklasını yaptı.

Nalbant açıklamasında; “ 25 Mayis 2021 tarih itibariyla başvuruları başlayan 3 bin TL ve 5 bin TL hibe destegi ödemeleri, başvuru sıralamasi dikkate alınmak suretiyle, bugün (10/06/2021 Persembe günü) itibariyla ilgili esnaf ve sanatkarlaramızın Ticaret Bakanlığımıza bildirdigi banka hesaplarina yatırılmaya başlanacaktır. Üyelerimize duyurulur”açıklamasında bulundu.

Koronavirüs pandemisinden olumsuz etkilenen esnafın, dört gözle beklediği haber Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Muş, hibe desteği ödemelerinin bugün yapılacağını söyledi.

3 BİN VE 5 BİN TL ÖDEME YAPILACAK

Bakan Muş, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Hibe desteğine başvuran esnafımıza bugünden itibaren ödemelere başlıyoruz. 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır.” dedi.

HİBE DESTEĞİ İÇİN ESNAF İKİ GRUBA AYRILACAK

1 milyon 384 bini aşkın esnaf ve sanatkara yaklaşık 4 milyar 622 milyon liralık ödeme yapılacak. Söz konusu ödeme için esnaflar iki gruba ayrılacak ve yer aldığı gruba göre 3 bin veya 5 bin TL ödemesini alacak.

5 BİN TL DESTEK ALACAK ESNAF GRUBU

Birinci grupta yer alan işletmelere 5 bin TL ödeme yapılacak. Bu grupta 235 bin esnaf bulunuyor. 5 bin TL’lik destekten yararlanacaklar şunlar: Kahvehane, kantinler, kafe, hamamlar, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, öğrenci yurtları, lunaparklar, kırtasiyeler, internet kafeler, düğün salonları.

3’ER BİN TL DESTEK ALACAK ESNAF GRUBU

İkinci grupta yer alan işletmelere ise 3 bin TL ödeme yapılacak. Bu grupta bulunan esnaf sayısı 1 milyon 150 bini aşıyor. 3 bin TL’lik destekten yararlanacaklar ise şunlar: Onarım, bakım, tamirat, seyyar satıcılar, kaporta işleri ile uğraşanlar, sıhhi tesisatçılar, müzisyenler, hırdavatçılar, oto yıkamacılar, oyuncakçı, kuru temizlemeciler, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, konfeksiyoncular, kurs işletmecileri tuhafiyeciler, zücaciyeler. Haber:Ali GEZER