MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI PROJE

“Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesinde Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullara öğrenim gören öğrenciler; öğretmenleriyle birlikte, öncelikle okulun bulunduğu mahalle olmak üzere sırasıyla ilçede veya ilde tespit edilen belirli sayıdaki ihtiyaç sahibi muhtaç durumdaki kişilerin evlerinde bulunan kullanılamaz veya eskimiş durumdaki eşyaların tamir ya da değişim gerektiren küçük onarımlarının, hayatlarını kolaylaştırıcı bilgilendirme ve yardımların, onları mutlu edecek maddi ve manevi dokunuşların toplum hizmeti kapsamında belirli bir plan ve proje dahilinde yerel imkanlarla yapılması ve bu proje ile öğrencilerimizin sahip oldukları millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri geliştirmelerini, ihtiyaç sahibine yardım etme, yardımlaşma kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi, hoşgörü, saygı sevgi, meslek ve sanata duyarlı tutum ve davranış sahibi, başarılı bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir. Bu kapsamda ilçemiz Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından tespit edilen yardıma muhtaç bir ailemize ve çocuklarına destek sağladı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Karaca; “Ailemizin 2,4 ve 9 yaşlarında 3 kız çocuğuna,okulumuz öğretmen,öğrenci ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de destek sağladığı projemizle ailemizin mutfak alışverişi,temizlik malzemesi ihtiyaçları,çocuk kıyafetleri ve oyuncaklar ile bir adet tablet bilgisayar temin edilerek teslim edildi. Ayrıca çocuklarımıza okulumuz çocuk gelişimi ve yiyecek içecek bölümü öğrencilerinin katkısı ile pasta yapılarak çocukların doğum günleri kutlanarak sevinmeleri sağlandı.”ifadelerini kullandı.