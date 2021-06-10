Eğritaş Bölgesinde Plaj Temizliği Yapıldı

Gelibolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından dün;

Eğritaş sahilinde plaj temizleme makinası ile kumun 25 cm altındaki istenmeyen yabancı maddelerin tümünü toplama özelliğine sahip olan belediye aracı ile sahil yaz sezonuna hazır hale getiriliyor.

Gelibolu Belediyesi Eğritaş sahilinde taş toplama ve temizlik çalışması başlattı. Kumun 25 cm altındaki istenmeyen yabancı maddelerin tümünü toplama özelliğine sahip olan belediye aracı sahili temizleyen makina ile vatandaşların sorunsuz şekilde deniz keyfi yaşamasını sağlıyor.

Gelibolu Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sahilden daha fazla yararlanması amacıyla Gelibolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçemiz Eğritaş bölgesinde plaj taş temizleme aracı ile sahilde temizlik çalışması yapıldı.

Özacar; “İlçemizde denize girmek isteyenlerin tercihleri arasında bulunan Eğritaş bölgesi olduğuna dikkat çekerek, deniz keyfini Gelibolulu vatandaşlarımıza ve misafirlerimize yaşatmak için her türlü tedbiri aldıklarını ifade etti.Haber: Seda LİMAN ZENGİN