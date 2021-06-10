ÖZACAR AROMATİK VE TIBBİ BİTKİLER PARKININ AÇILIŞINA KATILDI

Özacar, Çanakkale Belediyesi’nin Esenler Mahallesinde düzenlediği, başta gıda, sağlık ve kozmetik ürünleri olmak üzere 45 farklı bitkinin yer aldığı Aromatik ve Tıbbi Bitkiler Parkı açılışına katıldı

Çanakkale Belediyesi tarafından gıda, sağlık ve kozmetik alanlarında yoğun olarak kullanılan aromatik ve tıbbi bitkilerin korunmasının yanı sıra bu bitkilerin yaygınlaştırılması ve ürün elde edilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmaları doğrultusunda kente kazandırılan Aromatik ve Tıbbi Bitkiler Parkı açıldı.Tarımsal üretim ve faaliyetlerine tüm hızı ile devam eden Çanakkale Belediyesi, kent gelişimine katkı sağlanması amacı ile hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Esenler Mahallesi Sadi Fenercigil Caddesi üzerinde toplam 13 bin 982 metrekarelik alanda 45 farklı aromatik ve tıbbi bitkiye ev sahipliği yapan Aromatik ve Tıbbi Bitkiler Parkı, 10 Haziran 2021 Perşembe günü düzenlenen açılış töreni ile kapılarını kentlilere ve kente gelen misafirlere açtı. Açılış törenine Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Eşi Hale Gökhan, Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ile Bayramiçli üreticiler katılım gösterdi.

“13 BİN 500 FİDEYİ ÜRETİCİ İLE BULUŞTURUYORUZ”

Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, törende yaptığı açılış konuşmasında; “Tıbbi ve aromatik bitkilerden oluşan 13 bin 982 metrekare büyüklüğündeki bu park, yalnızca kentimize mis kokulu yürüyüş yollarıyla halkımızın keyifle hoşça vakit geçirebileceği bir alan için hazırlanmadı. Baktığınızda bu parkın farklı bir işlevi olacak. Buradan üretilen fideler belediyemizin kırsal kalkınma projeleri kapsamında kırsaldaki çiftçilerimizle üreticilerimizle paylaşılacak. Bunun ilk adımı olarak da Bayramiç’te 14 farklı köyde yaşayan 28 üretici ile buluşturuyoruz. Bu üreticilerin 26’sı kadın. 13 bin 500 fideyi kendileriyle paylaşacağız. Burada üretilen fideler özellikle kıraç topraklarda uzun yıllardır ekilemeyen topraklarda yetiştirilecek. Bu alanlar tekrardan tarıma kazandırılacak ve tarımsal üretim yapılacak. Burada üretilen fidelerle ilgili yaptığımız çalışmalarla bir pazar alanı oluşturduk. Doğrudan alım garantili sözleşmeli tarım ile buradan üretilen ürünler doğrudan alıcıya ulaşacak. Hem kente hem kırsala katma değer sağlayacak bir projenin de bu uygulama ile parçası oluyoruz” dedi

“PROJEMİZ DESTEKLEME PROGRAMINDA 97 PUAN ALDI”

Aromatik ve Tıbbi Bitkiler Parkı projesine ilişkin bilgiler veren Mutluay; “Burada üretilen ürünlerin sadece ham madde olarak değil, dönüştürülerek bitki çayı olarak, yağlar ve diğer yan ürünler de elde edilerek, katma değer olarak piyasaya sürülmesi ve ekonomik kazanım sağlanması amaçlanıyor. Bununla ilgili kırsal kalkınma ajansına da bir proje sunduk. Sosyal gelişmeyi destekleme programı çerçevesinde projemiz ilk aşamada 97 puan alarak geçti. Şu an ilgili bakanlıkta onayı bekliyoruz. Kabul edilmesi halinde 1 milyonun üzerinde bir bütçeye sahip bu proje ile birlikte doku kültürü laboratuvarı da kuracağız. Bir distilasyon ünitesi, kurutma alanı kurarak da burada üreticimizin ürettiği ürünleri dönüştürerek, bunları marka haline getirerek halka sunmak istiyoruz. Bununla birlikte halk eğitimle ve üniversite ile çalışarak eğitim programları oluşturarak meslek edindireceğiz. Bir yerel kalkınma çalışmasının önemli bir ayağını gerçekleştirmiş bulunuyoruz” dedi.

“AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ”

Açılışta konuşan Bayramiçli üretici Ayfer Göl ise; ‘’Buraya 4 kişi geldik ama yaklaşık 30-40 kişi kadar kişiyi temsil etmek için buradayız. Bayramiç merkez ve köylerinde tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği noktasında bu sene iyi bir başlangıç yaptık. Çanakkale Belediyesinin fide desteği gerçekten bizim için çok anlamlı oldu. Çünkü türleri hem çoğaltmak hem de miktarı fazlalaştırmak istiyoruz. Dolayısıyla da buradan elde edeceğimiz ürünlerle hem kendi temiz ürünlerimizi hem de temiz tarıma katkıda bulunmak ayrıca yeni bir iş alanı açmak istiyoruz. Bayramiç kadınları olarak tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve türev ürünleri ile birlikte bir kadın kooperatifi oluşturmak niyetindeyiz. En büyük isteğimiz tarım alanlarını hem zehirsiz bir alana çevirebilmek hem de doğru ürün üretebiliyor olmak. Doğaya da insana da faydası olabilecek bütüncül bir yaklaşımla tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine devam etmek istiyoruz” dedi.

“ÜRETİMİ TEŞVİK EDİYORUZ”

Açılış töreninde son olarak söz alan Başkan Gökhan ise; “Yerel seçimin hemen ertesinde yerel kalkınma birimini oluşturduk ve buradan da kırsal kalkınmaya önem vereceğimizi ifade etmiştik. Aynı zamanda biz de bu üretime katkı vermek üzere belediyenin alanlarını da kullanmak ve buradan ürünler geliştirmek, önderlik etmek için çaba gösteriyoruz. Ürettiğimiz ürünleri Halkın Bakkalında halka satışa sunuyoruz, aynı zamanda da tohum olarak veriyoruz. Nitekim Karakılçık buğdayından tutun biber, patlıcan ve domates fideleri dağıtıyoruz” dedi.

“AROMATİK VE TIBBİ BİTKİLER AYNI ZAMANDA ENDÜSTRİ”

Aromatik ve tıbbi bitkilerden birçok ürün elde edilebildiğini ifade eden Başkan Gökhan; “Burada aromatik bitki yetiştiriyoruz ve tohumluk olarak yetiştirmek üzere özellikle kırsalda yaşayan insanlarımıza bunlardan fide olarak sunup, onların işlenmesi ile ilgili işbirliği yapmak üzere çalışmalarımız sürüyor. Yetiştirmek önemli ama bunun değerlendirilmesi de önemli. Bunlar bir endüstri aynı zamanda. Aromatik bitkilerden elde edilen birçok ürün var. İnsan sağlığına yararlı ürünler bunlar. Sadece kozmetik olarak değil başka amaçlarla da kullanılıyor. Dünyada çok yaygın, bunların ürünleri çok değerli. Onun için biz de bu alanı, bu amaca ayırdık. Diğer alanlarda başka üretimler yapıyoruz. Kırsal kalkınma derken, tabi kooperatif de çok önemli. Burada Bayramiç olsun, başka ilçeler olsun hepsini teşvik etmemiz lazım. Bunların üretimi ve ondan sonra bunların pazarlanmasında, bu ürünlerin değerlendirilmesinde de önayak olacağız. Onla ilgili arkadaşlarımız çalışmalar yapıyorlar. İnşallah o tesisleri de açmak kısa sürede nasip olur” dedi.

“KIRSALDAN KENTE GÖÇÜ ENGELLEMENİN YOLU KIRSAL KALKINMA”

Kentin gelişimi için kırsal kalkınmanın çok büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Gökhan, “Kırsaldaki geçimin önemini hepimiz biliyoruz. Kırsaldan kente göçü engellemenin bir yolu da oradaki üretimi değerli kılmak, arttırmak, değerin karşılığını alabiliyor olmak. En önemli unsur kadınlar ve gençler. Köylerde ciddi göç var yeterli gelir elde edememekten. O yüzden katma değeri yüksek bu tarz ürünlerin üretimini daha teşvik etmeye çalışıyoruz. Umuyorum başarıyla bunu sürdürürüz devam ettiririz ve birçok köyle ulaştırabiliriz” dedi.

“ÜRETİMİ DEĞERLENDİRME SIKINTISI VAR”

Kırsalda üretilen ürünlerin en iyi şekilde değerlendirilebilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Gökhan; “Kırsalda en önemli konu şu; üretiyor da, üretimi değerlendirme sıkıntısı var. Bunlarla ilgili kooperatifleşmeyi teşvik edip, kırsaldaki insanların üretimini değerlendirmesine yardımcı olmak hedeflerimizin içerisinde. Pandemi döneminde sağlıklı gıdaya ulaşmanın önemi ortaya çıktı ve nerelere çıktı fiyatlar. Üretimin önemi ortaya çıktı. Sadece üretmek değil, sağlıklı ürün çok önemli. Yerel yönetimlerin tamamı bu ürünlerin elde edilmesi için gayret göstermemiz gerekir, biz de onu yapıyoruz. İki tane kovanımızı koyduk. Eğer bitkimiz varsa balımızı da üretelim bari dedik. İnşallah başarıyla sürdürebiliriz” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Gökhan üreticilere fide takdiminde bulundu. Program, sonunda Başkan Gökhan ve katılımcılar parkı gezerek, burada bulunan bitkiler hakkında bilgi aldı.