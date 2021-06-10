LAPSEKİ’DE YÜZMEK YASAKLANDI!

Lapseki’de yüzme alanlarından alınan numunelerde bakteriyolojik uygunsuzluk tespit edildiği için denize girmek yasaklandı.Lapseki Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü’nün göndermiş olduğu 2021 yılı Yüzme Suyu İzlem Noktaları Numune Alma Takvimi doğrultusunda 31.05.2021 tarihinde Kökez Mevki Yüzme Alanı ve Dalyan Yüzme alanından alınan deniz suyu numunelerinin, Çanakkale Halk Sağlığı Laboratuarında yapılan analiz sonuçlarına göre;

Kökez Mevki Yüzme Alanı Bölgesi: 1200 Enterokok, 1800 Escherichia Coli

Dalyan Plajı Yüzme Alanı Bölgesi: 1400 Enterokok, 1600 Escherichia Coli

Yüzme alanlarında bakteriyolojik uygunsuzluk tespit edilmiştir. Bu sebeple, 2021 yılı deniz suyu numune alma planı doğrultusunda 14.06.2021 tarihinde alınacak numuneler sonuçlana kadar belirtilen bölgelerde denize girilmesinin yasaklanarak gerekli önlemlerin alınmasına karar verilmiştir” denildi. Haber Merkezi