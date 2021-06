Köylerimizi Tanıyalım- Bolayır

Balmak ve ayırmak gibi iki güzel manayı içinde toplayan bu güzel yurt parçasımı yakından görmek ve tanımak büyük bir bahtiyarlıktır. Marmara ve Ege denizlerinin uzattigı iki kol tarafindan kucaklanan Bolayır… Iki yeşil ovaciin ortasına giren küçük bir yükseklik üzerinde kurulan Bolayir, Bir gözü ile AIrupa’ya, bir gözü ile Asya’ya bakan Bolayır… Büyük Türk kumandanı Gazi Süleyman Paşa’nın rüyalannı süsleyen, ona sevgi fisldayan ve onu kendine çağıran o büyük komutanın kumandnik hislerini giciklayan ve yine ona Avrupa yolunu açan Bolayır, Coğrafya ve tarihin sevdigi Bolayr… Osmanlı döneminde ve I. Dünya Savaşında içinde bulunduğu çok önemli mevkii ile bağnında banndırdığı iki büyük ölü nedeniyle, ismi tarihlere malolmuştur. Bolayır’n, Osmanlı döneminden önceki zamanlara ait tarihini aydınlatabileceğimiz önemli vesikalar yoktur. Ancak Bolayır ve civarının tarihini gerek mitolojik devirlerde, gerekse eski çağlarda öremli bir tarihì bulunan Gelibolu tarihi içinde inceley bu bölgedeki (Egzamil) Ortaköy’ün tarihinin her devrinde bu bölgede birçok hareketlere sahne olduğundan, stratejik önemini hiç bir zaman kaybetmemiştir. Eski zamanların ünlü savaşlarından olan Med harplerinde Serhas, Hellespon ismini taşıyan Çanakkale boğazından geçmiş, Gelibolu – Bolayır üzerinden aşarak Termopil geçitlerine ulaşmıştır. Atinalılar ile Spartalılar arasındaki Pelepones savaşları sırasında da, Gelibolu ve Bolayır iskeleleri önemli deniz savaşlarına sahne olmuştur.Çanakkale kuşatabilmek için yine ve iskelelerini M.Ö’de IV. Asır Kralı Filip Yunanistan’ı yolu ile ve uzanarak Granik başkenti Iskender bu Kavak-Bolayır GEUR ASGARIMALAN DAMGA kullanmıştır. Bolayır’ın tarihi Iskender’in Asya fütuhatıyla bani Bolayır’a yakın bulunan (Şimdiki Ortaköy) ün bulunduğu Egzam şchridir. Hatta son zamanlara kadar Bolayır’la Ortaköy’e Egzzamil derlerdi. Bergama Devletinin, Roma hakimiyetine geçmesiyle Egzanu ve civarı Bolayır’da Roma Imparatorluğu’na bağlandı. Gelibolu ve Bolayır her devirde birçok istilalara ugramiştır. Atilla Bizans Imparatoru Teodos’u yenmiş, Hun orduları Trakya’yı işgal etmişlerdir. Jüstünyanüs zamanında Hunlar, Slavlarla birlik olarak Trakya’yı alınca,Gelibolu ve Bolayır’ı da zaptettiler. Daha sonra Araplar’da 1200 parça donanmayla Çanakkale Boğazından Gelibolu ve Bolayır’ı geçerek İstanbul’u kuşattılar. Kısacası birçok kereler, Gelibolu ve Bolayır çeşitli ulusların işgallerine uğradı. 1332’de Aydınoğlu Umur Bey, Gelibolu, Bolayır iskelelerine 230 parça gemiyle saldırdı ama başarılı olamadı. 1346’da Bizans’ta taht kavgaları başlayınca Yuvan, Bulgar ve Sırplarla; Kantakuzen’de Osmanlılar’la anlaştı. Türkler ilk kez bu dönemde Gelibolu ve Bolayır’a 10 bin kişilik bir orduyla çıkıp Sırplar ve Bulgarları yendiler. 1348’de Türkler geri döndü. 1354’de tekrar Kantakuzen Orhangazi’den yardım isteyince, Gazi Süleyman Paşa bu kez 20 bin kişilik orduyla Bolayır’a geçiyor, Yuvan ve Sirplar bir kez daha yenilerek kaçıyorlardı. Türklerin Kantakuzen’e (Orhan Bey’in kayınpederine) yardıma gelmeleriyle ilk kez Bolayır Türklerle tanıştı. Gazi Süleyman Paşa’nın 1354 yılında Çimpe kalesinden başlayan Rumeli Fütühatından sonra Bolayır Türklerin de yerleşim yeri oluyordu. Türkler İpsala, Malkara, Tekirdağ, Dimetoka’ya kadar olan toprakları alınca, Bolayır’da bu bölgenin kumandanlarının karargahı olmuştur. Trakya Türkler’in eline geçmeye başladıkça, Biga ve Balıkesir, Aydın, Konya Karamanoğullarından binlerce insan da yavaş yavaş Trakya’ya gelerek yerleşmeye başlamıştır. Bolayır, Osmanlı döneminde çok zengin ve hareketli bir dönem yaşadı. Trakya’nın bütün tahılları Bolayır üzerinden Gelibolu iskelesine taşınıyordu. Bolayır’da imarethaneler vardı. Her perşembe günü bütün Bolayır halkına ve misafirlere pilav zerde verilirdi. Muharremin onuncu gününde bu pilava kesilen iki kurbanın eti katılır ve ayrıca aşure pişirilerek dağıtılırdı. Bayramların ilk günleri sabahı ise etli pilav ve zerde verilir ve namazdan çıkan halk bu yemekler ile karnını doyurduktan sonra evlerine dönerdi. Türbenin ön tarafinda bir firın ile bir yeldeğirmeni vardıYemegini ashareden alan halk, firmn ugrar buradan da ekmei veritirdi. Bolayır imaretie bagli 30 pargn köy vardi. Bu köylerin hududu Mürefte zanirdı. Bu köylerden agar nami altinda bugday ye Sunun bir kısmi Istanbul’n ginderitir bir kismi da halka hububat gel Viyecek olarak digiulrdi. Bu imaret Balkan Sayaşına kadar devam etti. Bolayır, yaşadı. 1Holayır, gelisiyordu, Bolay mesut, parlak ve rengin ginler olu’ya baglayan yol üzerinde cok hzli sihhi binalara her gin bir yenisi eklendi. falki adeta zenginlikte yarışıyordu, 610m bulutlarinım doglastigi gorüldüz lerleyerek Türk ordusunu dagitmisti. Birden Bolayır semaların Balkan Harbi patlamıs, Edirne’den, Trakya’dan her gin araba araba yaralılar, çirl çiplak göemenler akın etmeye başladı. Köyde kuş sesleri yerine yaralı iniftileri duyuluyordu. Bulgar toplari Doganarslan tepesine dizilmiş, Bolayır’ı dövüyordu, Bu felaket kisa sürdü, Bulgarlar Bolayır’a giremediler, sürülüp gittilerse korkunçtu. Koskoca temiz ve muntazam Bolayır’n yerinde yürekleri Sizlatan enkaz yıgınları vardı… 1914 1. Cihan Savaşı başlamıştı. Saros körfesize giren bir Ingiliz harp gemisi ilk mermisini köye att. Mermi büyük kumandanın türbesini kubbeden delerck percerenin parmakligni söktü ve atlamadan bahçeye düştü. Ikinci mermi türbenin bahçe kapisının solundaki misafirhancye düştü. Düşman donanması her glin Saros’a giriyor, gemiden balom yükseliyor, Bolayır’ı ve Gelibolu’yu bombardiman ediyordu. Her gün devam eden bombardimanlar, aylarca sürdu. Halk bombardımanlara alışmış, korunmasını iyi ögrenmişti. Halk artik korkmuyordu. Gündüz bombardıman nedeniyle evlerini terkedenler geceleri evlerine donüp yatıyorlardı. Bolayır da sadecce iki top vardi. Bunlarda geminin menziline ulaşamadıkları için suskun duruyorlardı. Bu toplarin basımnda Kazım Çavuş adında bir Türk yigidi bulunuyordu. Her gün bombardımanlara öfkeyle dis bileyen Kazım Çavus, bir gün bu suskunluktan simaran ve sahile yakın sokulan Agamemnonu gördügü an topunu ateşledi.

