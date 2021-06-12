KÖPRÜDEN GEÇTİ GELİN (Yeri Geldikçe- Recep YÜZÜAK)

Geçtiğimiz hafta sonu Sakarya ‘ya gittim iki günün sonunda dönüşümü geçtiğimiz ay sayın Cumhurbaşkanın açılışını yaptığı Kuzey Marmara Otobanından yapayım dedim.

Kaldığım otelin önünden geçen yoldan ikiyüz metre sonra bu yola girebileceğim söylendi.

Bende, dosdoğru Bursa’ya girmeden Karacabey üzerinden çıkarak dönerim diye düşünüp, yürüdüm.

Yol çok tehhaydı.Doğrusu şaşırmadım dersem yalan olur.Kocaeli çıkışına gelince gişelere girdim.48 TL dediler verdim, yürüdüm.

İstanbul -Bursa çıkışına geldik.45 TL dediler verdik, yürüdüm.Osmanlı Köprüsü’ne geldik.147 , 50 TL dediler verdik, yürüdük.Az daha gittik bir 45 daha verdik, Karacabey çıkışında da 29, 50 dediler, yine verdik.

Karacabey’e girer girmez derin bir ooooooohhhh! çektim.Giderken bölünmüş yoldan gitmiştim sadece bir saat farkla Sakarya’ya varmıştım. Sadece 40 TL’lik fazla mazot yakmıştım.

Akadaşlar benden sülemesi, bukaa yol için verdim 300 gayme.Valla yandı içim.

Hepiciğinize haber vereyim dedim.

Bukaa yolcaz için sizde dikkatli olunuz istedim..!

Karacabey’den Bandırma’ya doğru giderken de tutturdum bir türkü;

“Köprüden geçti gelin

A be salaklar gelin

Halimi görün

İşte büle 50 liralık mazot için

Verirsin 300 gayme

Hepicinizin haberi ola

Şaşırıpta benim gibi

Girmeyin bu yola”