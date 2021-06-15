Turan Ezine’deki Çalışmaları İzledi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, bir dizi programlar çerçevesinde Ezine Küçük Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.Turan; “Şehrimizin her yerinde sanayinin güçlenmesi oldukça önemli. Ezine Küçük Sanayi Sitesi’nin inşaat çalışmalarını inceleyerek Yönetim Kurulumuz ile bir araya geldik. Ezine Küçük Sanayi Sitesi’nde binaların yapım süreci devam ediyor. Yaklaşık 200 işyeri ile esnafımıza, sanayicimize güzel bir alan olacak. Ödenek artışı ile 30.11.2022 olan iş bitim tarihinden önce bitirilmesi planlanmaktadır. 37 milyon civarında bir yatırım bedeli var. Bu projenin her aşamasını takip ediyoruz. Yönetim kurulumuz ile istişare içindeyiz.” şeklinde konuştu.

Programa Çanakkale Valisi İlhami Aktaş AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Ezine Gıda OSB Müdürü Alper Altınok, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen, İl Genel Meclis Üyeleri, Ezine Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Özer Engin, AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal ve muhtarlar katıldı.