Köylerimizi Tanıyalım Bolayır (2)

(14 Haziran 2021 Pazartesi günkü sayımızda 8.sayfamızda yayınladığımız Bolayır konulu yazıda bilgisayarımızda oluşan teknik bir sorun nedeniyle yazı karaterleri metin içerisinde bozuk çıkmıştır.Bu nedenle Bolayır yazısının ikinci bölümünü tekrar yayınlıyoruz.Okuyucularımızdan özür dileriz.)

Agamemnon tam isabet almıştı, zırhlının direği parça parça oldu. Ve bu gemi batıncaya kadar direksiz kaldı. İlk mermide ağır yara alan gemi, sahili terketmek zorunda kaldı. Marmara Denizi’ne düşman denizaltıları girdiğinde cepheye bütün nakliyat İstanbul’dan, Uzunköprü, Keşan, Bolayır yoluyla gece yapılıyordu. Bolayır halkı çoluğu çocuğu ile büyük felaketler yaşadı. Yağmur, sıcak, soğuk demeyip ölüm saçan düşman mermilerine rağmen manevi kuvvetini kaybetmeden, köyünden kaçmayıp, oğlu Çanakkale’de; kocası Galiçya’da dövüşürken, kadınları da düşman mermisi altında çok vakit geceleri tarlasını sürdü, ekinlerini toplamaya çalıştı. Gece sırtında taşıdığı buğdayını pazarda satarak devletine öşürünü verdi.

Bolayır I. Cihan Savaşı ‘nın ardından işgal de gördü. I. Dünya Savaş’ına kadar burada yaşayan Rumlar, savaş başlayınca kaçmışlardı. Savaş bitince Anadolu ve Trakya düşman kuvvetleri tarafindan paylaşılınca buradan İstanbul’a ve Imroz’a kaçan Rumlar geri döndüler ve yıllardır birlikte yaşadıkları Türk komşularına akla hayale gelmeyecek işkenceler yapmaya başladılar. Türklerin evleri alınıp Rumlara verildi, bereketli tarlalar da Rumlara verildi. Yunanistan büyük yardımlar yapıyordu. Bu duruma dayanamayan Türkler de birer birer Bolayır’ı terketmeye başladılar Bu uzun sürmedi. Erzurum’da kıvılcım, Sivas ve Ankara’da ateş Dumlupınar’da alev olan Milli Hareket Izmir’e ulaşınca etkisi derhal Bolayır’da da gözüktu. Bolayır’da eski komşularına acı ve cefa veren Rumlar, en küçük bir uyarıya maruz kalmadan Bolayır’ı terketmeye başladılar. Onlar kaçarken Türk komşularından hiç bir eziyet ve hakaret gömediler. Saros Körfezine gelen Yunan gemileriyle 500 hane, 1650 nüfus, Yunanistan’a giderken; Balkan ve I. Cihan Savaşında Bolayır’ı terkeden yerli Türklerden bir kısmı da Bolayır’a geri döndü. Bunlar 93 hanede 372 nüfustular. Balkan savaşında, I. Dünya Savaşında çok büyük zararlar gören Bolayır’ı, Cumhuriyet’le birlikte devletimiz ele aldı. Köye ilk iş olarak 1924 yılında Langaza’dan 108 hanede 400 nüfus, Kayalardan 104 hanede 416 nüfus getirerek yerleştirdi. Bu gelen halk Bulgaristan, Romanya ve Yunan idaresinde çok hor görülüp ihmal edildiklerinden, iptidai bir şekilde yaşamaya bırakıldıklarından çiftçilik konusunda da bilgi sahibi olamamışlar ve Trakya’nın hazinesi olan bu topraklardan senelerce faydalanamamışlardır. Soğuk gelir, fazla aydınlık olur, kadınlarımız görülür diye Rumların bıraktıkları sıhhi evlerin pencerelerini kapattılar. Bir tepe camı bırakılmış, içleri rutubetten, kokudan girilmez hal almıştı. Bir zamanlar çiçek, saz diyarı olan ve Gelibolu halkının eğlenmek ve iyi bir gün geçirmek için geldiği bu köyde şimdi büyük bir sefalet, betbinlik hüküm sürüyordu. Bu fazla devam etmedi. Derhal okul yapıldı. Gençler askere alındı, köylülere çiftçilik öğretildi, kadınlara görgü ve iyi bilgiler için gece toplantılar düzenlendi. Halk sabana sarıldı, mümbit ovaya yayıldı, öğretilenleri tatbike başladı. Bu harekete ova dolu ve bol başaklarla cevap verdi. Ekinler büyük bir sevinçle toplandı, İyi fiyatla satıldı, köylünün yüzü güldü ve toprağa karşı olan sevgisi çoğaldı. 1928 senesinde Bulgaristan’ın Harmanlı kasabasından da 20 hanede 85 nüfus geldi. 1935 senesinde de Romanya’dan 117 hanede 464 nüfus ile Bulgaristan’dan 10 hanede 40 nüfus daha köye geldi. Bunların 30 – 35 hanesi köyün içerisine serpiştirilirken; diğerleri de köyün güneyinde iskan müdürlüğünce yaptırılan yeni mahalledeki evlere yerleştirildiler Nüfus başına 10 dekar toprak verildi. Bir senelik yiyecekleri, ekecek tohum, öküz, araba, pulluk ve kışlık çamaşırları dağıtıldı.Bolayır köyünün nüfusu hızla çoğaldı, Halkın mali durumu kismen düzeltildi. Adet ve gelenekleri çok farklı bu göçmen gurupları, birbirlerine inandırmak ve kaynaştırmak çok zor oldu. Bu işi üstlenen milli egitim, köye derhal okul yaptırdı, gece dersaneleri açtı. Köyü ilgilendiren konular üstünde gece konferansları düzenlenerek halkin kaynaşması sağlandı. Erkeği gördüğü zaman çarşafına sımsıkı sarılıp arkasını dönen, bu yüzden yol kenarındaki hendeğe yuvarlanan kadın yerine okur yazar kadın, kılık kıyafeti düzgün, konuşan, derdini anlatan insanlar çoğalmaya asladı. Okula korkuyla bakan, yabancı çağırdiğı zaman ağlayarak kaçan çocuk yerine, okulu seven, gördüğü yabancıyı selamlayan çocuk; ilk zamanlar birbirlerine kız alıp vermeyen aileler yerine hısım akraba olmayı isteyen aileler yetiştirildi. Toprak daha iyi işlenmeye başlandı. Halk birbirine karıştı. Birbirlerinin dertleriyle ilgilenir oldular. Göçmenlerin yerli halktan farkları kalmadı. 1940 yılında Bolayır’a tümen geldi. Tümenle birlikte bütün köy binaları boyandı, yenilendi, tamir edildi. Toprak altında kalmış olan Gazi Süleyman Paşa Hamamı asker tarafından onarıldı ve hizmete açıldı. Köye bir fırın, bir revir, bir çeşme yapıldı. Asker her köşeye el attı, Yollar genişletildi, göze batan çirkinlikler kaldılırdı. Dükkanların içine kadar girilerek eşyaya zevk okşayıcı şekil verildi. Halk ilk zamanlar bu işe inanmıyordu. Göçmen evleri zorunlu sebeplerle işgal edilip halk, akrabaları yanına gönderilirken, halkta hoşnutsuzluk vardı. 10-15 gün sonra evinin değiştiğini, duvarlarının sıvandığını, boyandığını, bahçelerinin tanzim edildiğini görünce; hele hele üç ay sonra evin kirasını da alınca halkın memnuniyeti arttı. Tümen binası bitti. Gazi Süleyman Paşa kabri ve çevresi park haline getirildi. Asker sivil el ele vererek, kumandan ve muhtara sıhhi oturacakları birer yer yapıldı. Muhtarınkine pembe köşe, kumandanınkine mavi köşe deniyordu. Postane, okul yapıldı, yollar ve yeşillendirilen Bolayır yeniden imar edilmeye başlandı. Bugün 1958’de kurulan belediyesiyle 1608 nüfuslu beldemiz her geçen gün daha modern ve daha güzel bir belde olma yolunda gayret sarfediyor. Beldede okuma-yazma oranı %95’lerde. İlköğretimi bitiren gençler, 15 km uzaklıktaki Gelibolu’da okuyorlar. Belediye’nin toplu taşımacılığından yararlanarak eğitimlerini tamamlamaya çalıştılar.. Halen Bolayır üç mahalleden oluşuyor. Bunlar, Cami Kemir, Gazi Süleyman Paşa ve Fevzi Çakmak mahalleleri. Köyde Sağlık Ocağı, Düğün salonu, park, çocuk oyun bahçeleri ile Tarım Kredi Kooperatifi bulunuyor. Bu beldemizde de geleneklerde önemli değişiklikler var. Üç gün devam eden düğünler artık bir geceye sığdırılıyor.

