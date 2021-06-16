TEREDDÜT ETMEDEN RANDEVUNUZU HEMEN ALINIZ

Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr.Burak Demirca salgından kurtulmanın en iyi yolunun “aşı olduğunu” söyleyerek koranavirüs aşılarına ilişkin birçok komplo teorileri yapılıyor.Oysa bu aşılardan bugüne kadar çok şükür Allah’a ne rahatsızlanan, nede alerji gören hiçbir vatandaşımızın çıkmadığı gibi aşı olan vatandaşlarımızdan ölüm vakasına da rastlanmadı.

Dr.Burak Demirca Biontech ve Sinovac aşılarının bugüne kadar ciddi bir yan etkisinin görülmediğini bunun da başta kısırlık olmak üzere hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır.”dedi.

Her iki aşınında kanda pıhtılaşmayı yapmadığını alkol kullanımı ile bir ilgisinin bulunmadığını ve emziren annelerede hiçbir yan etkisi yapmadığını söyleyen Demirca “Aşı olmak bir vatandaşlık görevidir.Biz vatandaşlarımızdan tekbir şey istiyoruz.Mutlaka randevu alarak geliniz ve mutlaka randevunuzun olduğu saatte geliniz.

Her gün hastanemizde saat 12:00’ye kadar iki aşı odası öğleden sonra da 4 aşı odasında sabaha kadar aşılar devam etmektedir.Randevu saatinizden önce gelirseniz, yoğunluğa sebep olacağınızdan bulaş riskiyle karşı karşıya kalmış olabileceğinizi düşününüz.Halkımızın tek kurtuluşu aşı olmaktır.”dedi.

Haber: Recep YÜZÜAK