YKS SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERE GELİBOLU BELEDİYESİ’NDEN TAM DESTEK

Gelibolu Belediyesi YKS sınavına girecek öğrencilere ulaşım desteği sağlıyor.

GeliboluBelediyesi’nden yapılan açıklamada• “Yarının teminatı gençlerimizin her zaman yanındayız

YKS sınavında öğrencilerimize bu yıl da ulaşım desteği sağlayacağız.

Belediyemizin (0286) 566 10 11 santral numaramız ve 444 8 417 no’lu çağrı merkezini arayarak başvuruda bulunan öğrencilerimizi Keşan ve Çanakkale’deki sınav noktalarına ulaştıracağız. Başvurular kurumumuza şahsen de yapılabilir.”ifadelerine yer verildi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN