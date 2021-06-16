Özacar Güven Tazeledi

Dün hem Gökbüet Su Birliği’nin hemde Katı Atık Birliği’nin 2021 yılı ilk olağan meclis toplantıları vardı.

Özacar, her iki birlikte üyelerin güvenoyu birlik başkanlığı görevlerine yeniden seçildi

Gelibolu Yarımadası Katı Atık Yönetim Birliği’nin 2021 yılının ilk meclis toplantısında Özacar, üyelerin desteği ile Birlik Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

2020 yılının faaliyet raporunun kabul edildiği toplantıda, birliğin çalışma programı görüşülerek borç ve alacakları da değerlendirildi.

Birlik Başkanlık Divan Katip Üye seçimi

Asil : Gürkan Ağırman, Koray Akkuş

Yedek : Beşir Erdinç Dursun, Hasan Yılmaz

Birlik Başkanı seçimi

Münir Mustafa Özacar

Birlik 1. Ve 2. Meclis Başkan Vekili seçimi

1. Başkan vekili : Nafiz Selçuk Güvenilir

2. Başkan vekili : Mustafa Çoban

Birlik Encümen Üyeleri seçimi

M. Mustafa Özacar, Saim Zileli, Necati Kopça, Ali Kamil Soyuak, Zekeriya Güven

Plan Bütçe Komisyonu seçimi

Necati Kopça, Volkan Soğancılar, Mustafa Çoban seçildi.

Ardından Gelibolu Gökbüet Su Birliği’nin 2021 yılı ilk meclis toplantısında, üyelerin güvenoyu ile yeniden Birlik Başkanı seçilen Özaca; “. Üyelerinn bizlere duyduğu bu güveni boşa çıkarmayarak, sorumluluk alanımızdaki her noktaya kaliteli ve kesintisiz olarak su ulaştırmaya devam edeceğiz.”ifadelerine yer verdi.

.Haber: Caner AKŞİT