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Özacar Güven Tazeledi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Dün hem Gökbüet Su Birliği’nin hemde Katı Atık Birliği’nin 2021 yılı ilk olağan meclis toplantıları vardı.
Özacar, her iki birlikte üyelerin güvenoyu birlik başkanlığı görevlerine yeniden seçildi
Gelibolu Yarımadası Katı Atık Yönetim Birliği’nin 2021 yılının ilk meclis toplantısında Özacar, üyelerin desteği ile Birlik Başkanlığı görevine yeniden seçildi.
2020 yılının faaliyet raporunun kabul edildiği toplantıda, birliğin çalışma programı görüşülerek borç ve alacakları da değerlendirildi.
Birlik Başkanlık Divan Katip Üye seçimi
     Asil : Gürkan Ağırman, Koray Akkuş
     Yedek : Beşir Erdinç Dursun, Hasan Yılmaz
Birlik Başkanı seçimi
     Münir Mustafa Özacar
Birlik 1. Ve 2. Meclis Başkan Vekili seçimi
     1. Başkan vekili : Nafiz Selçuk Güvenilir
     2. Başkan vekili : Mustafa Çoban
Birlik Encümen Üyeleri seçimi
      M. Mustafa Özacar, Saim Zileli, Necati Kopça, Ali Kamil Soyuak, Zekeriya Güven
Plan Bütçe Komisyonu seçimi
     Necati Kopça, Volkan Soğancılar, Mustafa Çoban seçildi.
Ardından Gelibolu Gökbüet Su Birliği’nin 2021 yılı ilk meclis toplantısında, üyelerin güvenoyu ile yeniden Birlik Başkanı seçilen Özaca; “. Üyelerinn bizlere duyduğu bu güveni boşa çıkarmayarak, sorumluluk alanımızdaki her noktaya kaliteli ve kesintisiz olarak su ulaştırmaya devam edeceğiz.”ifadelerine yer verdi.
.Haber: Caner AKŞİT

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