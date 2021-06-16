Düğünlerdeki kısıtlamalarla ilgili yeni gelişme!İkram dönemi yeniden başladı

Nikah törenleri ile düğünler, 1 Haziran tarihinde yeniden başlamıştı. Kademeli normalleşme süreciyle beraber bugün itibarıyla kapalı alanlarda azami davetli sayısı kararı kaldırılırken, yiyecek-içecek ikramına da yeniden başlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah törenleri ile düğünlere ara verilmişti. 1 Haziran’dan itibaren ise nikah törenleri ve düğünler kısıtlamalar göz önüne alınarak yeniden başlamıştı.

İKRAM DÖNEMİ BAŞLIYOR

TRTHaber’de yer alan habere göre kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla bazı kısıtlamalar da kalktı. Buna göre, davetlilere yiyecek-içecek ikramına yeniden başlanacak. Kapalı alanlarda ise daha önce belirlenen azami 100 davetli sayısı da sonlandırılacak.

DÜĞÜNLERE SAAT KAÇA KADAR İZİN VAR?

Öte yandan, kısıtlamalar kapsamında 21.00 itibarıyla düğünler sona erecek. İşletme sahipleri ise ilerleyen süreçlerde bu saat kısıtlamasının kalkmasını istiyor.