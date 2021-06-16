Köylerimizi Tanıyalım- Evreşe

Evreşe tarihi, antik Aphrdisi kentine kadar dayanan bir beldemizdir.Kuruluş tarihi tam olarak bilinmiyor.Onun da tarihini Bolayır gibi Gelibolu Yarımadası tarihi içinde incelemek gerekir.Kuşkusuz yakınında bulunan Egzamil kentinden az da olsa bu bölge etkilenmiştir.

Bilinen şu anki yerleşim yeri , Türklerin Rumeli’yi fetihlerinden sonra kurulmuştur.Evreşe’nin kuruluşu I.Murat ve Yıldırım Beyazıt dönemlerinde Anadolu’dan göç eden aşiretlerin bu ovayı yurt edinmesiyle başlıyor.Yülüce, Süleymaniye ve Evreşe’nin kuruluşlarındaki ortak nokta I.Murat dönemi ve ondan sonraki yıllarıdır.Evreşe’de Süleymaniye ve Yülüce gibi 15 -20 haneden oluşan aileler tarafından kurulmuştur.Bugün göçmenleridir.Yerli halkın oluşturduğu Keşanoğlu mahallesi ve yine 1935 yılında Romanya ve Bulgaristan’dan gelen göçmenlerin oluşturduğu Yeni Mahalle.

Ganos mahallesi ve yine 1935 yılında Romanya ve Bulgaristan’dan gelen göçmenlerin oluşturduğu Yeni Mahalle.

Ganos dağlarının Enez uzantıları altında denize kadar uzanan ovada kurulu Evreşe, denize 5 km uzaklıktadır.1958 yılından beri belediyesi mevcuttur.Nüfusu 1059 erkek, 1086 bayan olmak üzere 2145’dir.

Beldede ilköğretim okulu ve bir lise bulunmaktadır.Okur- yazar oranı %80’dir.Halen bu beldemizde , köylerde bile rastlanmayan okula gitmeme sorunu burada çözülememiştir.1970’li yıllarda köye yerleştirilen 50 haneye yakın Roman vatandaşımızın çocukları maalesef %50 ‘ye varan bir oranda hala ilköğretim kurumlarına gitmemektedir.

Beldede PTT şubesi, sağlık ocağı,Toprak Mahsulleri Ajans Müdürlüğü, Ziraat Teknisyenliği, Yağlı Tohumlar Kooperatifi temsilciği, Tarım Kredi Kooperatifi ve belediyeye ait bir soğuk hava deposu bulunmaktadır.

3 caminin ibadete açıkolduğu beldede futbol, voleybol ve basketbol sahaları ile çocuk oyun parkı bulunmaktadır.30 bin dönümlük ekilebilir arazide buğday ve ayçiceği tarımı yapılmaktadır.Arazinin %40’ı sulanabilmekte ve sulanabilen arazinin bir bölümünde de çeltik ekilmektedir.Son yıllarda süt inekçiliği de gelişmiştir.Belde ile Gelibolu arasında gündüz saatlerinde saat başı ulaşım vardır.Cuma günleri semt pazarı kurulmaktadır.Köy halkı sosyal değişmeleri yakından takip etmekte, lehçeleri düzgün ve gelenekleri çağın sosyal değişimine uygun olarak değişmektedir.Burada uzun yıllar mahalleler arası uyum olmuştur.Oysa Evreşe beldesi en mümbit arazilere sahip bir bölgedir.Burada da düğünler artık bir geceye indirilmiştir.Şuanki Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak’tır.