“ÇANAKKALE SANAYİSİ İLE ÜLKENİN ÖNDE GELEN ŞEHİRLERİNDEN OLACAK”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, göreve yeni başlayan Biga Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunu ziyaret ederek 2. Etap Genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, göreve yeni başlayan Biga Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunu ziyaret ederek 2. Etap Genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.

“Sanayi, gelişmiş ülkelerin vazgeçilmez ekonomik faaliyet alanıdır.” diyen Turan: “Özellikle dünyayı kasıp kavuran bu pandemi döneminde üretimin, kendi kendine yetebilmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Güzel Biga’mızda OSB yönetimimiz ile bir araya gelip sanayicilerimizin ve esnaflarımızın taleplerini değerlendirdik. Dün olduğu gibi bugün de yarın da üreticimizin, sanayicimizin yanında olacağız. Çanakkale’mizi üretim ve sanayi anlamında Türkiye’nin en güçlü şehirleri arasına koymak istiyoruz. Bu amaçla Biga OSB’mizde 2. etap genişletme çalışmaları devam ediyor. 2. Etap’ın tamamlanması ile birlikte Biga OSB yaklaşık 25 yatırımcıya daha hizmet vermeye başlayacak. Biga’mıza, Çanakkale’mize, sanayicilerimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

Ziyarete Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, TSO ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan AK Parti Biga İlçe Başkanı Hasan Sepici, MÜSİAD Çanakkale Başkanı Şerif Mutlu, Biga OSB Yönetim Kurulu Üyeleri ve Parti teşkilatı katıldı.

Haber Merkezi