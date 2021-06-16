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TEMAD YENİ BAŞKANINI SEÇTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Gelibolu Şubesi’nin 13.ncü Olağan seçimli genel kurulu dün dernel lokalinde yapıldı.Yeni yönetim kurulu üyeleri Başkan Erdal Akkaş , Taner Özgöz,Savaş Çakmak, Reşat Gaga ve Orkun Taşkıran yönetime seçildiler.
TEMAD’da görev değişimi yapılarak, eski başkan Salih Aydın görevini yeni seçilen Erdal Akkaş’a devretti.
Olağan Genel Kurul Toplantısına Başkan Özacar’da katılarak, yeni başkan Erdal Akkaş’a görevinde başarılar diledi.Haber: Ali GEZER

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