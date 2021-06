İPEK BÖCEĞİ GELİBOLU’YA GERİ DÖNÜYOR

Gelibolu’da ipek böcekçiliğini canlandırmak için önemli bir proje başlatıldı. Projenin hedefi kadın nüfusunun %20’sine ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek üretimini öğretmek. Gelibolu’ya bağlı köylerin büyük bir bölümünde geçmişte ipek böceği yetiştirilip koza üretimi yapılırken; beslenme evlerinin yetersizliği, dut ağacı sayısının yetersizliği, işgücü yetersizliği, pazar ve sürdürebilirlikle ilgili sıkıntılardan dolayı etkilenmiş ve zamanla yetiştiricilik ve üretim sonlanmıştı. Geçmişte var olan ipek böcekçiliğine tekrar değer vererek bu güzel kültürü canlandırmak ve köylerdeki istihdamı artırarak köylere geri dönüşe katkı sağlayacak projeyle birlikte ipekböceği yetiştiriciliği, yardımcı bir tarımsal kol olarak tekrar üretime başlayacak.

Atıl durumda olan 5 köy okulunun ipek kozası üretim merkezine dönüştüreceklerini belirten İskenderoğlu; “Gelibolu kırsalının tarım arazilerinde yoğun olarak erkeklerimiz çalışmakta ve köy kadınlarımız pasif durumda. Hem kadınlarımız için yeni bir istihdam alanı oluşturarak onları aktifleştirmek hem de köylerimizde atıl durumda olan bina ve alanlarımızı verimli şekilde kullanmak için projemizi hazırladık. Hazırladığımız “Gelibolu’nun Kadınları Kozalarından Çıkıyor” projemizle Gelibolu’nun 26 köyünde kadınlarımıza ipek böceği yetiştiriciliği eğitimlerinin verilmesi ve de atıl durumda olan 5 köy okulunun tadilat yapılıp sonrasında kadınlarımızın ipek kozası üretim ve satışını yapabilecekleri bir merkeze dönüştürmeyi hedefliyoruz. Projemizle birlikte en büyük gayemiz köylerimizde yaşayan kadınlarımıza yerinde ipekböceği yetiştiriciliği, koza üretimi eğitimi ve bunlarla birlikte birçok farklı mesleki eğitimler vererek gelişimlerini sağlamak ve onları istihdama katmak. Bunun yanında köylerdeki üretim potansiyelini belirleyerek buna göre kozaların sağlıklı, temiz ve kaliteli üretilebileceği ipek evleri oluşturmak. Tabi projeyi daha da ilerletebilmek için ipek böceğinin yegane yiyeceği olan dut ağaçlarının sayısını artırmak. Bütün bu süreçlerin daha sağlıklı ve uzun vadede ilerleyebilmesi ve sürdürebilir olması için burada bir Kadın Kooperatifi kurmak.” dedi.

YAŞAMA SAYGILI, BARIŞ İPEĞİ

Genel olarak ipek böceklerinin öldürülerek ipek üretildiğini belirten İskenderoğlu, Gelibolu’da uygulanacak sistemde böceklerin öldürülmeden ipek üretileceğini belirterek; “Maalesef dünyada yaygın olarak ipek böceğinin kozasından iplik elde etmek için ipekböceği kozayı ördükten hemen sonra canlı haldeyken 60 ile 110 derece arasında fırınlarda yaklaşık 20 ile 40 dakika kadar bırakılarak “böcek boğma” işlemi yapılıyor ve bu şekilde ipek üretimine gidiliyor. Bu yöntemi biz doğru bulmuyoruz. Biz, barış ipeği üretimini hedefliyoruz. Çünkü inancımızın temelinde de olduğu gibi her canlıya saygı duyuyor, acı çekmesini istemiyoruz. Temelinde “her canlının ruhuna, bedenine saygı duymak, acı çektirmemek… olan ve Ahimsa felsefesinden ortaya çıkan Barış ipeği bizim istediğimiz ve tercih ettiğimiz ipek üretim yöntemidir. Fırınlanma ve benzeri yöntemlerle ipek üretimi son yıllarda bilinçli ipek kullancıları tarafından ciddi tepkilere neden oluyor. Ne kürk ne de bu şekilde fırınlanan kozadan üretilmiş ipek kullanmak, giymek istemiyorlar. İpek satın alırken bu hususa son derece dikkat ediyor. Tamamen doğaya ve başka yaşamlara saygılı üretimin olduğu tekstilleri tercih ediyorlar. Bu nedenle üreteceğimiz ipek ürünlerimizi rahatlıkla herkes hiçbir şüphe duymadan satın alabilecek.” ifadelerini kullandı.

İPEK ŞEHRİ OLACAK

Projeyle birlikte ilçemizin önemli bir merkez haline geleceğini ifade eden İskenderoğlu, şehrin ipek şehri olarak nam salmasını arzu ettiklerine değinerek; “Asya ile Avrupa’nın birleştiği tarihi ipek yolunda yeniden İpek üretimini canlandıracak en büyük hayalimiz olan köylerimizi ipek köyler, Gelibolu’muzu da ipek şehir yapacağız. Böylece hem istek ithalatımızı azaltacak hem de ipek üretimi yanı sıra bölgemizi turistler için cazip hale getireceğiz. Bölgemize gelen turistler ipeğin üretildiği köylerimizi ziyaret edecek, üreticimiz olan kadınlarımızı görecek ve binbir emekle ipekten üretilen ürünlerimizi satın alacak. Dünya nüfusunun her geçen gün artması ve doğal liflerden yapılan tekstil ürünlerine doğru yönelmeyle birlikte ilginin günden güne ipek ve ipek ürünlerine yoğunlaşarak talebi arttırmasıda bizim için çok önemli bir fırsattır. Bu fırsatı iyi değerlendirerek bölgemizde başlattığımız projemizle birlikte hem bölge halkımıza hem de milli ekonomimize ciddi bir katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Üstelik artık sadece boynumuza fular ya da yakamıza kravat olarak değilde savunma sanayisinden sağlık sektörüne, kozmetik sektöründen birçok sektöre kadar kendisine alan bulan ve çok geniş bir ürün yelpazesine dağılan ipek; hem ülkemiz hem de Çanakkale’miz için son derece önemli. Bu nedenle projenin temelinde olan kadınlarımız da, biz de son derece heyecanlıyız.” dedi.

ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Çanakkale’de önemli projelere imza attıklarını belirten Jülide İskenderoğlu, Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarına değinerek; “Kıymetli yol arkadaşım Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan ile birlikte bir derdimiz var. Derdimiz görüşü, düşüncesi, fikri ne olursa olsun, kime oy verirse versin her bir Çanakkaleli hemşehrimizin mutluluğu, huzuru ve refahı için çalışmak ve daha iyisini onlara sunmak. 1915 Çanakkale Köprümüzden Ezine Gıda OSB’mize, Troya Müzemizden Mehmet Akif Ersoy Evimize, Ayvacık Jeotermal OSB’den Bayramiç Küçükbaş OSB’mize, eğitimden sağlığa, tarımdan turizme yapılan bütün yatırımlarımıza, projelerimize ve çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam ediyoruz. Pandemiye rağmen, bütün sorunlarımıza rağmen Çanakkalemiz için durmak yok çalışmaya, yolculuğa devam diyoruz.” ifadelerini kullandı.