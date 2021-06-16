Köylerimizi Tanıyalım- Kavak

Kavak beldesi ile ilgili olarak maalesef çok az bilgilere ulaşabildik.En eski ulaşabildiğimiz, 1464 -1465 yıllarındaki bilgilerdir.Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa’nın Rumeli ‘de en önemli ma’muresi olan Bolayır ve Kavak köyünün bir vakfiyesine rastlıyoruz.Bunun da aşırı derecede yıpranmış ve parçalanmış, tarihin sene kısmı ve şahid imzalarının yırtılmış olduğunu görüyoruz.Kavak beldesinin, Fatih’in son sadrazamı Karamani Mehmet Egzamil gibi çok önemli bir Bizans kentinin hemen yakınında olması, buraların Osmanlılar’dan önce de bir yerleşim yeri olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir.Gazi Süleyman Paşa’nın ölümünden sonra, babası Orhan Gazi’nin, oğlunun tasarrufunda olan bu yerleri oğlunun ruhu için Vakf ve Sebil ettiği vakıf kayıtlarından tespit edilmiştir.

Bolayır’dan Şarköy’e kadar olan arazilerin Demurculu isminde üç kişiye vakf edildiğini görmekteyiz.

Kısacası, Fatih dönemine kadar buraların vakıf arazisi olarak bazı uç beyleri ve Osmanlı’daki görevliler tarafınan kullanıldığını anlıyoruz.Kavak Köyü’nd en gelenler Rüştü Bey, Arnavutoğlu Ahmet Bey, Kartoğlu ve Hocaoğlu sülalaleridir.Bu dört ailenin kesin yerleşim tarihleri belli olmamakla birlikte 200- 250 yıl öncesinde Arnavutluk’dan geldikleri bilinmektedir.Köyün bu ilk gelen ailelerinden sonra, 93 göçmeni olarak da Bulgaristan Tırnova’dan 15 hane yerleşti.Bu arada 40-50 hane de Kırım’dan Tatarlar geldi.1924 yılında 3 hane daha geldi.1935 yılımda ise Romanya ve Buşgaristan ‘dan 60 hane Kavak Köyü’ne yerleştirildi.

Son olarak da Bulgaristan’dan 3 hane daha 1951 yılında köye geldiler.

Kavak beldemiz 1994 yılından bu yana belediyeliktir.550 bayan ve 5685 erkek toplam 6235 nüfusu vardır.Belde halkı tarım ve balıkçılık ile geçinir.Ovasını boydan boya sulayan Kavak Çayı kıyılarında sulu tarım da yapılmaktadır.Son yıllarda meyvacılık ve süt inekçiliği de gelişmiştir.

Beldenin içinden geçen Kavak Çayı üzerine balıkçılar için 100 metrelik bir rıhtım yapılmıştır.Soğuk hava deposu, balıkhanesi, park bahçesine sahip Kavak beldemizde, halk sosyal değişimlerden süratli biçimde etkilenmiştir.Belde halkı modern yaşam tarzını seçmiş olup, okur-yazar oranı yüzde 95’tir.Beldenin yıllardır en büyük sorunu olan susuzluk, 5 yıl önce giderilmiş ve belde bol suya kavuşturulmuştur.

Belde de 200 yıl öncesi yapılmış bir hamam bulunmaktadır.Ayrıca belde içinde “Sancaklar Baba Şehitliği” bulunmaktadır.

Bu şehitliğin de tarihi bir kaydına rastlanmamaktadır. Anlatılan efsaneye göre büyük olasılıkla Sancaklar Baba , Gazi Süleyman Paşa ‘nın sancaklarındandır.Kavakköy’ü Gelibolu tarım ekonomisinde çeltik ekimiyle de ön plana çıkar.Yaklaşık 15 bin dekar ekilebilir arazisinin 4 bin dönümünde çeltik ekilebilmektedir.

Kavak Gelibolu’ya 35 km, Keşan’a 40 km ve Şarköy’e de 24 km uzaklıktadır.Kavak beldemize 3 km uzaklıkta bulunan askeri birliklerin nüfusuna dahil dahil edildiği için bu beldemizin belediye gelirleri diğer beldelerin gelirlerinden daha fazladır.Dirikköy- Saros sahillerinde başlayan yapılaşmalarda yaşayanlar da Kavakköy belde nüfusundan sayılmaktadır.