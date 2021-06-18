ÇANAKKALE’YE HİBE DESTEKLİ 18 TARIMSAL SULAMA PROJESİ DAHA

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale’den Tarım ve Orman Bakanlığı’na gönderilen yaklaşık 2 milyon TL bedelli yüzde 50 hibe destekli 18 Tarımsal Sulama Projesinin kabul edildiğini açıkladı.Çanakkale’nin tarımda ve hayvancılıkta bir marka olduğunun altını çizen Turan: “Çanakkale’miz tarım ve hayvancılıkta var olan potansiyeli ile ülkemizin en önde gelen illerinden biri. Özellikle son 19 yılda yapılan yatırımlar, verilen teşvikler, destekler ve hibeler ile birlikte üst sıralara ilerledi. 2021 yılında 16. Etap Bireysel Sulama Sistemleri Desteklemesi kapsamında toplam 18 proje kabul edildi. Kabul edilen projelerin bedeli 1.922.000 TL olup bunun %50’si yani 961.194 TL’si Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe desteklemesi olarak ödenecek. Bu projelerimiz ile verimli topraklarımız daha da bereketlenecek. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte şehrimizin her alanda kalkınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Üreticilerimize, çiftçilerimize ve şehrimize hayırlı olsun.” şeklinde konuştu. Haber Merkezi