GELİBOLU TRİATLONU 26-27 HAZİRAN’DA GERÇEKLEŞECEK

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı işbirliği ile 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde Uluslararası Gelibolu Triatlonu gerçekleştirilecektir.

Müsabakada gönüllü olarak görev almak isteyenler Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne 02862171557 / 134 numaralı iletişim adresinden başvuru yapabilirler.. Haber: Hilal GEZER