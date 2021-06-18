KÖŞE YAZILARI 

GELİBOLU TRİATLONU 26-27 HAZİRAN’DA GERÇEKLEŞECEK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı işbirliği ile 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde Uluslararası Gelibolu Triatlonu gerçekleştirilecektir.
Müsabakada gönüllü olarak görev almak isteyenler Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne 02862171557 / 134 numaralı iletişim adresinden başvuru yapabilirler.. Haber: Hilal GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

Kaymakamdan İnciler

Recep YÜZÜAK 0

Gelibolu Kara Savaşları (11)-Recep YÜZÜAK

buyukzafer 0

Günaydın Dostlar..!

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.