Bu da aşı kuyruğu! Kalabalık risk oluşturdu

Sağlık Bakanlığı’nın 120 milyon doz Biontech aşısı için yaptığı anlaşmanın ardından aşılar Türkiye’ye gelmeye başladı. Aşıların gelmesi ile aşıda yaş sınırı düştü, işçi ve memurların tamamının aşılanması kararı ile birlikte hastanelerin önünde aşı kuyrukları görülmeye başlandı.

YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Koronavirüs ile mücadelede en önemli silah olan aşılamada 40 yaş ve üstü vatandaşlar dışında işçi ve memurların tamamına aşı çıkmasıyla birlikte hastanelerde yoğunluk başladı. Kamu hastanelerinin tamamında aşı kuyrukları oluşurken, aşılamanın hızla yapılması için tüm Aile Sağlığı Merkezilerinde aşı yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın COVID-19 aşılama programında 40 yaş ve üzerine kadar geçildiğini duyurmasının ardından, vatandaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almaya başladı. E-Nabız uygulamasına yoğun ilgi nedeniyle bir süre erişilemedi.

BU KEZ NİYE KUYRUK OLDU?

İİlçemizde aşı kuyruğu bugüne kadar ilk kez görüldü. Bunun en önemli nedenlerinden biri 40 yaş ve üzerinin nüfusta sayısal olarak en büyük grubu oluşturması. Bir diğer neden ise BioNTech aşısının sınırlı sayıda bulunması ve soğuk zincir nedeniyle sadece belli hastanelerde yapılması oldu.

Gelibolu Şehit Koray Onay Hastanesi’nin önünde yoğunluk oluştu.

Başhekim Op.Dr.Burak Demirca, aşı olacak vatandaşların randevu alıp, saatine göre gelmeleri ricasında bulundu.Aksi takdirde yoğunluk durumunda vatandaşların risk taşıdığını belirtti.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN