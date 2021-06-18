Gelibolunun Köyleri- Karainebeyli

1354 yılında Türklerin Rumeli’ye geçişlerinde Gazi Süleyman Paşa’nın en yakınında bulunan değerli komutanlarından ve Gelibolu Yarımadası’nın güneyini fetheden komutan Halil Ece Bey’in kabrinin bulunduğu köydür.Komutan Halil Ece Bey Eceabat dahil bu bölgeyi fetheden komutandır.Bu yüzden Ece Bey’in adı eski adı Maydos olan Eceabat’a verilmiştir.

Bu bölgeye de Ece Ovası denmektedir.Ece Ovası içinde kalan Karainebeyli gneiş bir ovayla Gelibolu’nun önemli bir tarım alanıdır.

Ece Bey’in Maydos’u “Eceabat” ve Gelibolu Yarımadası’ nın güneyinin fethiden sonra Karainebeyli Köyü’nün bulunduğu yere Balıkesir Karasibeyliği’nden Karainbey ailesi getirilerek buraya yerleştirilmiştir.

Aynı zamanda köyün kurucusu olarak Karain Ailesine mensup “Kara Nebi’nin” adına izafeden bu köye Karainebeyli adı verilmiştir.

Köyün hemen üzerinde bulunan bir tepede bulunan Ece Bey’in mezarı ile birlikte Kara Nebi ‘nin de mezarı bulunmaktadır.

Köyde 1935 yılında gelen altı haneden Romanya göçmeni bulunmaktadır.Tüm Gelibolu Yarımadası’nda Türkler tarafından kurulan köylerde olduğu gibi Türkler bulundukları her köyde cami ve hamam inşa etmişlerdir.

Buradaki cami 1354’ten sonraki yıllarda inşa edilmiş Yarımada’nın en eski camisidir.

Köyde eski yel değirmenlerinden kalma beş adet değirmen kalıntısı ile yüz yıllık bir köy kahvesi mevcuttur.

Kahvenin kapısı üzerindeki kitabesinde şöyle yazmaktadır.”Eceabatta yoktur bir eşi, kahvecilerin piri Şeyhzadeli”

Köyde tahıl ve ayçiceği tarımının yanı sıra son yıllarda domates, fasulye ekimi yapılmakta ve yeni yeni meyvacılık tesis edilmektedir.Büyükbaş hayvan bakıcılığı son yıllarda hızla artmış ve günde yaklaşık 1500 kg- 1700 kg arasında süt üretimi yapılmaktadır.

Düğünlerini 3 gün 3 gece sürdüren bu köylüler son yıllarda bu geleneklerini terk ederekbir gecelik düğünlere başlamışlardır.1980’li yıllara kadar yüzün üzerinde öğrencisi bulunan ilköğretim okulu bulunan köyde bugün altmış öğrenci taşımalı sistemle okumaktadır.

Kadınlar genelde şalvar giyerler fakat hızla değişime uğrayan bu gelenekte gençlerde yerini pantalona bırakmaya başlamış.Köyün geleneksel oyunu Harmandalıdır.Kadınlar Zeybek türü oyunlar oynarlar.

Köy Gelibolu’ya Tayfur, Cumalı Köy üzerinden asfalt yolla bağlı olup yine Kurnköy, Yalova üzerinden de asfalt yolla Eceabat’a bağlıdır.Köye günlük gazete gelmekte olup halkı geleneklerine bağlıdır.

Köy Saros Körfezi’ne de stabilize bir yolla bağlı olduğundan balıkçılık yapılmaktadır.Halen köyde on beş aile balıkçılık yapmaktadır.Nüfusu 560 olup, 273 erkek 299 bayan bulunmaktadır.